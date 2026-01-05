Theo phản ánh của bà Nguyễn T.T, năm 2002, gia đình bà mua một mảnh đất trồng cây lâu năm bằng giấy viết tay.

Về nguồn gốc đất, năm 1988, UBND xã giao đất cho ông A. theo hợp đồng giao nhận đất hoang để sản xuất nông nghiệp, với thời hạn sử dụng lâu dài. Khi nhà nước xây dựng công trình thủy lợi một phần trên thửa đất, ông A. có nhận được đền bù từ Sở Nông nghiệp TPHCM.

Tháng 1/2002, ông A. bán một phần thửa đất cho ông B. Tháng 4/2002, ông B. tiếp tục bán một phần thửa đất cho bà T.

Năm 2014, UBND huyện gửi thư mời bà T. lên nộp hồ sơ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Gần đây, bà T. mới biết cả khu đất - bao gồm đất nhà bà và những người xung quanh, được ghi trong bản đồ địa chính là đất công theo công văn năm 2015.

Bà T. lên UBND xã hỏi nhận được câu trả lời: đang chờ nhà nước rà soát để xem xét phần nào là đất công, phần nào là đất tư thì sẽ được cấp sổ.

Theo bà T., đất giao không đúng thẩm quyền vẫn được cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Bà thắc mắc, thửa đất trên đã được giao vào năm 1988 thì sao lại vẫn xét là đất công? Việc rà soát đất công có bao gồm mục đích xác định ranh giới giữa phần đất công và tư hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở trả lời cụ thể, mà chỉ nêu một số nguyên tắc chung.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà được giao đất không đúng thẩm quyền tại Điều 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định: số 2304 ngày 23/6/2024, số 3380 ngày 25/8/2025 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, gồm 11 bước thủ tục đất đai cụ thể.

Bộ cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trường hợp bà T. không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại, khởi kiện.