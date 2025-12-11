Politico trích dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về "ý tưởng có vẻ khá táo bạo" nhằm thành lập một nhóm các quốc gia mới gọi là "Nhóm nòng cốt 5" hay C5, quy tụ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italia và Canada. Ảnh: Stock Photo

Nguồn thạo tin nói, ý tưởng này nằm trong phiên bản dài hơn, chưa được công bố của Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ. Nhà Trắng được cho đang cân nhắc đề xuất tạo ra nhóm C5 không bị ràng buộc với các yêu cầu của nhóm G7 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italia và Canada). Mục tiêu đầu tiên trong chương trình nghị sự của nhóm C5 có thể là giải quyết tình hình ở Trung Đông, đặc biệt là việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ảrập Xêút.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly từ chối xác nhận với Politico về sự tồn tại của tài liệu như trên. Song, các chuyên gia về an ninh quốc gia lưu ý, việc thành lập C5 sẽ phục vụ lợi ích của chính quyền Mỹ đương nhiệm.

“Điều này phù hợp với cách chúng ta biết Tổng thống Trump nhìn nhận thế giới, đó là phi ý thức hệ, thông qua việc yêu thích các nhà lãnh đạo mạnh mẽ và thông qua khuynh hướng hợp tác với các cường quốc khác để duy trì phạm vi ảnh hưởng trong khu vực của họ”, Torrey Taussig, người từng giữ chức giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden cho hay.

Bà Taussig nhận định, việc hầu hết các nước châu Âu vắng mặt trong dự án C5 “sẽ khiến người châu Âu tin chính quyền Trump coi Nga là cường quốc hàng đầu có khả năng thiết lập phạm vi ảnh hưởng riêng của mình đối với khu vực”.

Vào ngày 5/12, Nhà Trắng đã công bố Chiến lược An ninh quốc gia cập nhật của Mỹ. Tài liệu này tuyên bố Washington không còn coi Mỹ là bên duy nhất chịu trách nhiệm về trật tự thế giới, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đạt được sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga và ghi nhận những mâu thuẫn còn tồn tại với châu Âu.

Trước khi xuất hiện thông tin Mỹ cân nhắc thành lập nhóm C5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/12 khẳng định, nước này không có ý định tái tham gia nhóm G7. Dù thừa nhận G7 vẫn là “một nền tảng quan trọng” nhưng ông Putin đánh giá nhiều nền kinh tế trong nhóm này hiện tụt hậu so với các nền kinh tế mới nổi về sức mua tương đương (PPP) và thị phần của G7 trong nền kinh tế toàn cầu đang liên tục thu hẹp.

Đài RT dẫn lời ông Putin lưu ý, ông đã ngừng tham dự các hội nghị thượng đỉnh của G7 trước cả khi cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev vào năm 2014. Vào năm đó, Nga đã bị loại khỏi nhóm G8 sau khi bán đảo Crưm trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. Trong một phát biểu hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Mỹ Trump từng nói việc loại Nga khỏi nhóm là "một sai lầm lớn".