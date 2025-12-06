Theo DW, Cao ủy chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas ngày 6/12 đã lên tiếng làm giảm căng thẳng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ trích EU trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ.

"Khi đọc tài liệu, đúng là có nhiều lời chỉ trích. Nhưng tôi nghĩ một số nội dung trong đó cũng không sai. Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của EU, dù không phải lúc nào chúng tôi cũng chung quan điểm về mọi vấn đề. Nguyên tắc cốt lõi nhất không nên thay đổi, EU và Mỹ cần gắn kết với nhau", bà Kallas cho biết.

Cao ủy chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas. Ảnh: NYT

Đề cập đến tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, bà Kallas cho rằng việc Mỹ đặt giới hạn và áp lực lên Kiev sẽ không mang lại nền hòa bình bền vững.

"Châu Âu đã tự đánh giá thấp sức mạnh của mình vì sợ xung đột lan rộng. Chúng ta cần tự tin hơn, nhất là đối với Nga", bà Kallas nói.

Trong tài liệu chiến lược an ninh quốc gia mới được chính quyền Tổng thống Trump công bố, Mỹ đã chỉ trích châu Âu vì "thiếu tự tin và bị quản lý quá mức", cảnh báo lục địa già có thể phải đối mặt với nguy cơ "xóa sổ nền văn minh" vì vấn đề nhập cư.

Chiến lược an ninh của Mỹ cũng lưu ý, xung đột Ukraine đã khiến mối quan hệ giữa Nga và EU suy yếu nghiêm trọng, gây bất ổn cho khu vực. Trong tài liệu này, các nhà lãnh đạo châu Âu bị chỉ trích vì những kỳ vọng phi thực tế liên quan tới kết quả xung đột.

"Mỹ sẵn sàng can dự ngoại giao để giúp EU điều chỉnh quỹ đạo hiện tại, tái lập sự ổn định và giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa Nga và các nước châu Âu", tài liệu của Mỹ nêu rõ.