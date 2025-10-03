Theo báo The Hill, Tổng thống Donald Trump ngày 2/10 đã gửi thông báo tới Quốc hội Mỹ nhằm giải trình việc quân đội nước này tấn công một số tàu thuyền ở ngoài khơi Venezuela. Trong thông báo, ông Trump nhấn mạnh, Washington đang "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy.

"Các băng đảng ma túy đang trực tiếp gây ra cái chết của hàng nghìn công dân Mỹ mỗi năm. Tổng thống Trump coi các băng đảng ma túy là nhóm vũ trang phi nhà nước, tổ chức khủng bố và hành động của chúng cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ. Lầu Năm Góc đã được chỉ đạo sẵn sàng thực hiện các chiến dịch cần thiết để bảo vệ công dân, thông qua việc loại bỏ những nguy cơ do các tổ chức khủng bố gây ra", thông báo cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh, Tổng thống Trump đang giữ vững cam kết đối phó với các băng nhóm "cố gắng tuồn chất độc vào bờ biển Mỹ". Trước đó, Washington thông báo đã tập kích ít nhất 3 thuyền chở ma túy từ Venezuela trong thời gian gần đây, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã triển khai hàng loạt chiến hạm và tiêm kích F-35 tới các khu vực xung quanh vùng biển Caribe để hỗ trợ chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy.

Cùng ngày 2/10, chính phủ Venezuela cho biết đã phát hiện 5 máy bay chiến đấu gần bờ biển nước này và coi đó là mối đe dọa từ Mỹ. "Chúng tôi kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lập tức chấm dứt những hành vi liều lĩnh, khiêu khích và tìm kiếm cảm giác mạnh", chính phủ Venezuela nhấn mạnh.