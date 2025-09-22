Đài CNN ngày 22/9 đưa tin, Tổng thống Venezuela Maduro mới đây đã gửi một bức thư cho Tổng thống Mỹ Trump, chỉ vài ngày sau vụ không kích của Mỹ vào một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Caribe.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez và các nguồn tin của CNN đã xác nhận nội dung của bức thư, đồng thời tiết lộ ông Maduro bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới ma túy và đề nghị được đối thoại trực tiếp với phía Mỹ.

"Các cáo buộc cho rằng chính phủ Venezuela liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy là tin giả. Tôi mong có thể cùng Tổng thống Trump loại bỏ các thông tin sai lệch đã làm hoen ố mối quan hệ song phương. Tôi cũng muốn có một cuộc đối thoại trực tiếp và thẳng thắn với đặc phái viên Richard Grenell", bức thư viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Newsweek

Theo Tổng thống Maduro, ông đã gửi cho chính phủ Mỹ những "dữ liệu xác thực nhằm chứng minh Venezuela là vùng lãnh thổ không có hoạt động sản xuất ma túy". Nhà lãnh đạo Venezuela cũng nhấn mạnh, việc đối thoại trực tiếp sẽ giải quyết được những vấn đề xung hoạt động tiếp nhận người di cư bất hợp pháp.

Khi được các phóng viên hỏi về bức thư trong ngày 21/9, Tổng thống Trump từ chối xác nhận thông tin và chỉ cho hay: "Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra với Venezuela".

Trước đó, ông Trump cảnh báo Venezuela sẽ hứng chịu hậu quả "không thể lường trước" nếu từ chối tiếp nhận người nhập cư trái phép bị Mỹ bắt giữ.

Kể từ tháng 8, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai nhiều tàu chiến và máy bay tới vùng biển phía nam Caribe để phục vụ cho chiến dịch ngăn chặn vận chuyển ma túy. Venezuela đã phản đối mạnh mẽ động thái của Mỹ, cáo buộc đây là "hành vi khiêu khích".