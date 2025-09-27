Mỹ giáng đòn chí mạng vào tàu chở ma túy xuất phát từ Venezuela. Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Bốn nguồn tin, trong đó có hai quan chức Mỹ nắm rõ về kế hoạch trên, đã tiết lộ như vậy với hãng tin NBC News. Nguồn tin đề nghị ẩn danh vì không được phép thảo luận công khai về kế hoạch tấn công ở Venezuela.

Việc tấn công các mục tiêu bên trong Venezuela sẽ là một bước leo thang khác trong chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các mục tiêu được cho là có liên quan tới ma túy.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 3 tàu của Venezuela bị cáo buộc chở những kẻ buôn bán ma túy và chất gây nghiện có thể đe dọa người Mỹ.

Chính quyền của ông Trump không đưa ra bằng chứng ma túy có trên những chiếc tàu đó. Tuy nhiên, một quan chức của Cộng hòa Dominica và một quan chức của đại sứ quán Mỹ tại nước này đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng ma túy được tìm thấy dưới nước sau một cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công vào mục tiêu bên trong Venezuela có thể diễn ra trong vài tuần tới. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào, bốn nguồn tin trên cho hay.

Hai trong số bốn nguồn tin và một quan chức Mỹ am hiểu các cuộc thảo luận cho hay, việc Mỹ leo thang quân sự thời gian gần đây một phần là do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã làm không đủ mạnh để ngăn chặn dòng chảy ma túy khỏi quốc gia này.

Các nguồn tin trên tiết lộ, các kế hoạch đang được thảo luận chủ yếu tập trung vào việc dùng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các thành viên và thủ lĩnh của những nhóm buôn ma túy cũng như các phòng thí nghiệm bào chế ma túy.

Khi được yêu cầu bình luận, Nhà Trắng đã nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Trump rằng: "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Venezuela gửi tới cho chúng ta các thành viên băng đảng, những kẻ buôn bán ma túy và ma túy. Điều đó là không thể chấp nhận được". Trong khi đó, Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin mà NBC đưa ra.