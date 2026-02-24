Báo The Hill đưa tin, trong thông cáo đưa ra hôm nay (24/2), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết nước này sẽ áp mức thuế mới 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện miễn trừ và đây là mức thuế cơ bản toàn cầu được ông Trump công bố hôm 20/2 theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, vào ngày 21/2, ông Trump cho biết sẽ nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15% “và trong nhiều quốc gia bị áp thuế này có một số nước từng ‘lừa đảo’ Mỹ trong nhiều thập kỷ mà không hề bị trừng phạt”.

Hiện chưa rõ lý do chính quyền Trump cho điều chỉnh lại mức thuế toàn cầu xuống còn 10%.

Theo The Hill, động thái ông Trump công bố thuế mới 10% được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ cuối tuần trước bác bỏ các mức thuế được Tổng thống Mỹ đưa ra trước đó với lý do ông “vượt thẩm quyền khi viện dẫn Đạo luật Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp (IEEPA) năm 1977 để biện minh cho việc bản thân áp thuế lên Canada, Trung Quốc và Mexico hồi tháng 2/2025 và sau đó tiếp tục áp thuế đối ứng từ 10 - 46% với hầu hết các quốc gia trên thế giới vào tháng 4 cùng năm”.

Trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 21/2, người đứng đầu Nhà Trắng mô tả việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan của ông là “vô lý và chống lại Mỹ”.