Theo tờ USA Today, Bộ Nội vụ Mỹ ngày 11/6 đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ việc con số "8647" khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên thảm cỏ của công viên National Mall, khu vực được chọn để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

"Hành vi phá hoại tại công viên National Mall sẽ không được tha thứ. Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc tất cả những lời đe dọa nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Những người tạo ra con số này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Mỹ cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa công viên để phục vụ việc điều tra. Hiện chưa rõ dấu vết trên bãi cỏ được tạo ra bằng cách nào, nhưng các mẫu cỏ đã được thu thập để tiến hành phân tích.

Con số "8647" xuất hiện bất thường ở công viên National Mall. Ảnh: Fox News

Tại Mỹ, thuật ngữ "86" là từ lóng mang ý nghĩa loại bỏ một thứ gì đó. Trong khi đó, con số 47 được cho là đang ám chỉ tới ông Trump, tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Hồi cuối tháng 4 năm nay, cựu Giám đốc FBI James Comey cũng bị truy tố vì một bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến con số này. Bằng chứng được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra là một bức ảnh chụp các vỏ sò được xếp thành dãy số "86 47", do ông Comey đăng tải trên Instagram vào tháng 5/2025.

"Những người hiểu rõ ngữ cảnh sẽ diễn giải con số '86 47' là một biểu hiện nghiêm túc về ý định gây hại cho tổng thống Mỹ. Việc đe dọa tính mạng của lãnh đạo Nhà Trắng là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc gia. Suốt thời gian qua, nước Mỹ đã chứng kiến quá nhiều lời kích động bạo lực dẫn đến các hành động nguy hiểm nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức khác", Bộ Tư Pháp Mỹ nhấn mạnh.