Theo báo Pravda, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 xác nhận ông đã nhận được thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và đã chuyển lời nhắn này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump luôn nỗ lực để để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho Nga và Ukraine. Các đợt không kích qua lại từ hai phía cho thấy cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu và cần phải sớm chấm dứt", ông Rubio cho biết.

Khu vực ngoại ô Kiev bị hư hại sau đợt không kích của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngoại trưởng Rubio cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng Nga đang thúc giục Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Kiev. "Ngoại trưởng Lavrov chỉ cảnh báo chung về nguy cơ với các cơ sở ngoại giao ở Kiev. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi trong một cuộc xung đột dài ngày", ông Rubio thông tin.

Trước đó, Đại sứ EU Katarina Mathernova khẳng định các phái đoàn ngoại giao của liên minh này sẽ không rời khỏi Kiev, bất chấp nguy cơ từ những cuộc không kích của Nga. "EU sẽ không đi đâu cả, chúng tôi sẽ ở lại cùng Ukraine", bà Mathernova nói.

Tuyên bố của giới chức Mỹ và EU được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga cho hay Ngoại trưởng Lavrov đã thông báo với phía Mỹ về quyết định tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" vào trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự ở Kiev. Moscow cũng khuyến nghị các chính phủ nước ngoài cân nhắc sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Ukraine.