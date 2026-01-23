Theo ABC News, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 22/1 thông báo rằng Washington đã hoàn tất quá trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh thông báo Mỹ sẽ rút khỏi tổ chức này trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.

"Toàn bộ nguồn tài trợ của chính phủ Mỹ dành cho WHO đã chấm dứt. Tất cả nhân sự và nhà thầu đang làm việc trực tiếp với cơ quan này đã được triệu hồi về nước. Mỹ cũng ngừng tham gia vào các ủy ban do WHO bảo trợ, các cơ quan lãnh đạo, cấu trúc quản trị và các nhóm công tác kỹ thuật", Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết.

Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi WHO. Ảnh: theweek

Tuy vậy, Bộ này tiết lộ rằng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục hợp tác với WHO ở một số lĩnh vực. "Dù rời WHO, Washington vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu về y tế", một quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ nói.

Theo nguồn tin của CNN, các quan chức Mỹ nói rằng quyết định rời WHO là do "Washington không nhận được những giá trị tương xứng với số tiền và nguồn nhân lực đã đóng góp".

"WHO đã hành động đi ngược lại lợi ích của Washington trong việc bảo vệ người dân Mỹ. Dù là nhà tài trợ lớn nhất, nhưng chưa từng có một công dân Mỹ nào được bầu làm Tổng giám đốc WHO", một quan chức nói với CNN.

Theo giới quan sát, Mỹ hiện vẫn còn nợ WHO khoảng 260 triệu USD phí thành viên, nhưng Washington nhiều khả năng sẽ không thanh toán số tiền này vì WHO không có biện pháp chế tài nào để gây áp lực.

Ngoài WHO, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi UNESCO, Hội đồng Nhân quyền LHQ; đồng thời dừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA).