Ngày 21/4/2026, Lực lượng Không gian Mỹ (U.S. Space Force) đã đưa thành công vệ tinh GPS III-8 (SV-10), chiếc cuối cùng trong loạt GPS III, vào quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Sự kiện này đánh dấu việc hoàn tất mạng lưới với 32 vệ tinh hoạt động, tạo nên hệ thống định vị toàn cầu mạnh mẽ và kiên cố nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là việc bổ sung số lượng mà còn là bước nâng cấp toàn diện về công nghệ cốt lõi, mang lại lợi ích rõ rệt cho cả ứng dụng quân sự và dân sự.

Vệ tinh GPS III thế hệ mới, do Lockheed Martin chế tạo, mang đến những cải tiến đáng kể so với các thế hệ trước.

Theo thông số kỹ thuật được công bố, hệ thống GPS III cung cấp độ chính xác định vị cao gấp ba lần và khả năng chống nhiễu (anti-jamming) mạnh gấp 8 lần so với chòm sao (constellation) cũ.

Yếu tố then chốt nằm ở tín hiệu M-Code, một mã quân sự được mã hóa mạnh mẽ, được thiết kế đặc biệt để hoạt động hiệu quả trong môi trường bị tranh chấp, nơi đối phương có thể cố tình gây nhiễu hoặc giả mạo tín hiệu GPS.

Nhờ M-Code, các lực lượng quân sự có thể duy trì khả năng dẫn đường chính xác cho máy bay, tàu hải quân, lực lượng mặt đất và vũ khí dẫn đường chính xác ngay cả khi tín hiệu dân sự bị can thiệp.

Một điểm nổi bật của SV-10 là việc tích hợp nhiều công nghệ thử nghiệm tiên tiến, mở đường cho thế hệ GPS IIIF sắp tới.

Vệ tinh này lần đầu tiên sử dụng ăng-ten Omni in 3D, giúp giảm đáng kể thời gian sản xuất và chi phí lên đến gần 60%.

Công nghệ in 3D không chỉ tối ưu hóa quy trình chế tạo mà còn duy trì hiệu suất truyền tín hiệu telemetry, tracking và command với mặt đất.

Về độ chính xác thời gian, yếu tố cốt lõi của mọi hệ thống định vị, SV-10 mang theo đồng hồ nguyên tử Rubidium kỹ thuật số (Digital Rubidium Atomic Frequency Standard - DRAFS) mới, được chứng nhận cho không gian.

Đồng hồ này cải thiện khả năng giữ thời gian ổn định lâu dài, hỗ trợ trực tiếp cho các sứ mệnh tương lai và mở rộng nguồn cung đồng hồ nguyên tử cho toàn bộ chòm sao (constellation).

Ngoài ra, vệ tinh còn trang bị mảng phản xạ laser (Laser Retroreflector Array - LRA), giúp thực hiện các đo lường khoảng cách chính xác phục vụ nghiên cứu khoa học của NASA, đồng thời hỗ trợ tinh chỉnh hiệu suất hệ thống GPS III.

Đặc biệt quan trọng là tải trọng (payload) thử nghiệm liên lạc crosslink quang học (optical crosslink demonstration). Công nghệ này cho phép các vệ tinh GPS giao tiếp trực tiếp với nhau trong không gian mà không cần qua trạm mặt đất, tăng cường tính dự phòng, khả năng phục hồi và tốc độ xử lý nhiệm vụ.

Nếu được triển khai rộng rãi, liên lạc laser giữa các vệ tinh sẽ nâng cao đáng kể độ bền vững của toàn hệ thống trước các mối đe dọa tiềm ẩn.

Với việc hoàn tất 32 vệ tinh hoạt động cùng nguồn dự phòng bổ sung, mạng lưới GPS hiện tại sở hữu mức độ dư thừa cao hơn bao giờ hết.

Điều này không chỉ nâng cao độ tin cậy cho hàng tỷ người dùng dân sự trên toàn cầu, những người đang hưởng lợi từ tín hiệu L1C tương thích với các hệ thống định vị khác, mà còn củng cố ưu thế chiến lược cho quân đội Mỹ và đồng minh trong môi trường không gian ngày càng cạnh tranh.

Sự phát triển của GPS III phản ánh chiến lược dài hạn của Mỹ trong việc xây dựng một kiến trúc không gian bền vững (resilient space architecture).

Việc kết hợp sản xuất tiên tiến, đồng hồ nguyên tử cải tiến và tiềm năng liên lạc laser cho thấy hệ thống không chỉ mạnh hơn về hiệu suất mà còn linh hoạt hơn trong tương lai.

Khi GPS IIIF chính thức triển khai với tính năng Regional Military Protection - có thể mang lại khả năng chống nhiễu cao gấp hơn 60 lần so với thế hệ cũ, lợi thế này sẽ tiếp tục được mở rộng.

Việc hoàn thiện chòm sao (constellation) GPS III là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ không ngừng của công nghệ định vị, thời gian và dẫn đường (PNT).

Hệ thống này không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn là nền tảng quan trọng cho kinh tế số, giao thông thông minh và nhiều lĩnh vực khác của xã hội hiện đại.