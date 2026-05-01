Tại DSA 2026, LIG Defense & Aerospace đã trưng bày toàn bộ giải pháp phòng không đa tầng của Hàn Quốc gồm L-SAM tầm xa, Cheongung-II tầm trung, Haegung tên lửa hải không và Shingung di động. Đặc biệt, Haegung vừa ký hợp đồng xuất khẩu đầu tiên trị giá 94 triệu USD cho Malaysia, khẳng định sức hút mạnh mẽ của công nghệ phòng không Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

KM-SAM (viết tắt của Korea Medium-range Surface-to-Air Missile) - Tên lửa phòng không tầm trung của Hàn Quốc. Ảnh: defencesecurityasia.com

Hệ thống phòng không đa tầng của Hàn Quốc được LIG Defense & Aerospace (trước đây là LIG Nex1) giới thiệu đầy đủ tại triển lãm Defence Services Asia (DSA) 2026 ở Kuala Lumpur là một trong những điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất của gian hàng Hàn Quốc.

Giải pháp này được thiết kế theo nguyên tắc phòng thủ tên lửa và không quân đa tầng “multi-layered air and missile defense”, bao phủ từ tầm xa xuống tầm ngắn, từ trên không đến trên biển và lực lượng bộ binh di động, tạo nên lớp bảo vệ liên tục trước các mối đe dọa từ máy bay, tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo.

L-SAM là tầng cao nhất trong hệ thống, đóng vai trò tên lửa tầm xa và chống tên lửa đạn đạo. Tên lửa đạt tốc độ tối đa Mach 9, tầm bắn khoảng 150 km và khả năng đánh chặn ở độ cao 50-60 km (Block 1), trong khi Block 2 có thể đạt độ cao 150-180 km.

Hệ thống sử dụng công nghệ DACS (Divert and Attitude Control System) kết hợp động cơ đẩy hai giai đoạn, cho phép tên lửa cơ động mạnh mẽ ở môi trường khí loãng độ cao lớn, nơi các bề mặt khí động học truyền thống mất hiệu quả.

Mỗi tổ hợp L-SAM gồm radar AESA băng S sử dụng công nghệ GaN (Gallium Nitride), trung tâm chỉ huy và bốn bệ phóng (mỗi bệ mang 6 tên lửa), với hai loại đầu đạn riêng biệt: một tối ưu cho máy bay và tên lửa hành trình, một sử dụng công nghệ hit-to-kill cho tên lửa đạn đạo.

Hệ thống Cheongung-II (hay còn gọi là M-SAM II). Ảnh: defencesecurityasia.com

Ngay dưới L-SAM là Cheongung-II (hay còn gọi là M-SAM II), hệ thống tên lửa phòng không tầm trung đã được chứng minh qua thực chiến.

Mỗi tổ hợp Cheongung-II gồm 4-6 xe phóng di động, mỗi xe mang 8 tên lửa đánh chặn (interceptor) nặng khoảng 400 kg. Tên lửa đạt tốc độ gần Mach 5, có tầm bắn khoảng 50 km với mục tiêu máy bay và tên lửa hành trình, đồng thời đánh chặn được tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối với độ cao lên đến khoảng 20 km.

Hệ thống sử dụng công nghệ hit-to-kill thuần túy, kết hợp radar X-band quét điện tử thụ động có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách gần 100 km và theo dõi đồng thời 40 mục tiêu.

Cheongung-II nổi bật nhờ tính cơ động cao, khả năng phản ứng nhanh và đã chứng minh hiệu quả thực tế khi tham gia đánh chặn thành công ở khu vực Trung Đông.

Ở tầng hải quân, Haegung (K-SAAM) là tên lửa phòng không trên tàu được Hàn Quốc phát triển hoàn toàn nội địa. Hệ thống sử dụng seeker kép tiên tiến kết hợp radar tần số vô tuyến (RF) và hồng ngoại tạo ảnh (IIR), mang lại độ chính xác cao khi đối phó với cả tên lửa chống hạm và máy bay tấn công tàu.

Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống LAMD nội địa, được mệnh danh là 'Vòm sắt Hàn Quốc'. Nguồn ảnh: Hanwha/armyrecognition.com

Tại DSA 2026, Haegung đã ghi dấu ấn lớn khi LIG D&A ký thành công hợp đồng xuất khẩu đầu tiên trị giá 94 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Malaysia, cung cấp cho các tàu Littoral Mission Ship Batch 2 do Thổ Nhĩ Kỳ đóng.

Cuối cùng là Shingung (KP-SAM), hệ thống tên lửa phòng không vác vai di động thuộc tầng thấp nhất. Đây là giải pháp MANPADS linh hoạt, dễ triển khai bởi bộ binh, chuyên bảo vệ các đơn vị nhỏ, lực lượng đặc nhiệm và các mục tiêu di động trước mối đe dọa từ UAV, trực thăng và máy bay bay thấp.

Bằng việc trình diễn đồng thời bốn hệ thống này tại DSA 2026, Hàn Quốc không chỉ khẳng định năng lực công nghệ phòng không hiện đại mà còn thể hiện rõ chiến lược xuất khẩu giải pháp hoàn chỉnh, có khả năng tích hợp và chi phí cạnh tranh.

Sự kết hợp giữa tên lửa L-SAM, tên lửa Cheongung-II, tên lửa Haegung và tên lửa Shingung tạo nên một hệ thống phòng không đa tầng liền mạch, linh hoạt và hiệu quả cao, một mô hình đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các quốc gia Đông Nam Á.