Cuộc đối đầu bất đối xứng giữa những chiếc tiêm kích tàng hình triệu đô của Mỹ và hệ thống tên lửa tầm nhiệt Iran đang bước vào một chương mới đầy kịch tính.
Không còn dựa dẫm hoàn toàn vào radar dễ bị gây nhiễu, Tehran đang đặt cược vào những "sát thủ im lặng" có khả năng săn đuổi luồng nhiệt động cơ, biến bầu trời Trung Đông thành một mê cung nguy hiểm ngay cả với những phi công lão luyện nhất.
Trong bối cảnh xung đột Iran-Mỹ năm 2026, các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại (heat-seeking hoặc infrared-guided missiles) đã gây bất ngờ cho không quân Mỹ.
Dù Mỹ nhanh chóng giành ưu thế trên không ở độ cao lớn, những tên lửa tầm ngắn, dẫn đường thụ động này vẫn gây tổn thất cho máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả F-35 và F-15E.
Công nghệ đơn giản nhưng hiệu quả của Iran cho thấy rằng ưu thế không quân không phải là tuyệt đối, đặc biệt khi đối phương khai thác khoảng trống ở độ cao thấp và sử dụng cảm biến không phát ra tín hiệu radar.
Công nghệ tên lửa tầm nhiệt của Iran chủ yếu dựa trên nguyên lý dẫn đường hồng ngoại thụ động. Thay vì sử dụng radar chủ động phát sóng để phát hiện và dẫn đường, các tên lửa này khóa mục tiêu bằng cách phát hiện nhiệt độ cao từ động cơ máy bay, khí thải nóng hoặc thân máy bay bị nóng lên do ma sát không khí.
Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là tính ẩn náu: hệ thống không phát ra bất kỳ sóng điện từ nào, khiến radar warning receiver (RWR) trên máy bay Mỹ không báo động sớm.
Phi công chỉ biết bị tấn công khi tên lửa đã ở gần hoặc khi flare (đạn nhiễu nhiệt) được bắn ra để đánh lừa đầu dò.
Iran sở hữu kho vũ khí đa dạng về tên lửa tầm nhiệt, từ các hệ thống MANPADS (tên lửa phòng không vác vai) như dòng Misagh-1, 2, 3 đến hệ thống cơ động hơn như Majid (AD-08).
Chúng dựa trên công nghệ trưởng thành từ thời Chiến tranh Lạnh, dễ sao chép và cải tiến. Iran còn nhập khẩu hoặc hợp tác để nâng cấp, chẳng hạn đặt hàng hàng trăm hệ thống Verba của Nga với đầu dò ba phổ (ultraviolet, near-infrared và mid-infrared), giúp chống lại flare hiệu quả hơn.
Chiến lược của Tehran là phân tán lực lượng: hàng nghìn tổ đội MANPADS ẩn náu, kết hợp với hệ thống cơ động như Majid trên xe tải hoặc Toyota Land Cruiser, tạo thành mạng lưới phòng không tầng thấp khó tiêu diệt triệt để.
Dù vậy, tên lửa tầm nhiệt của Iran vẫn tồn tại nhiều hạn chế rõ ràng. Tầm bắn và độ cao hạn chế khiến chúng chỉ hiệu quả khi máy bay bay thấp hoặc trong giai đoạn cất cánh/hạ cánh.
Hiệu suất bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, khói bụi hoặc địa hình che khuất. Máy bay hiện đại như F-35 được thiết kế giảm thiểu chữ ký nhiệt (thermal signature) nhờ hệ thống làm mát động cơ và quản lý nhiệt, đồng thời mang theo flare tiên tiến và kỹ thuật cơ động chống tên lửa.
Mỹ cũng đang đầu tư mạnh vào các biện pháp đối phó như laser phòng thủ hoặc drone cảm tử để tiêu diệt các tổ đội MANPADS từ xa.
Công nghệ tên lửa tầm nhiệt của Iran không phải là bước đột phá cách mạng nhưng thể hiện rõ chiến lược bất đối xứng thông minh.
Bằng cách khai thác khoảng trống của không quân Mỹ ở tầng thấp và sử dụng dẫn đường thụ động, Iran đã buộc đối phương phải trả giá cao hơn cho từng phi vụ, đồng thời đặt câu hỏi về tính toàn diện của khái niệm “air superiority”.
Các phân tích từ National Interest, Military Watch Magazine và Sandboxx cho thấy đây là bài học thực tế: ưu thế công nghệ cao không loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ vũ khí giá rẻ, dễ sản xuất và khó phát hiện.
