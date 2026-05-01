Không còn dựa dẫm hoàn toàn vào radar dễ bị gây nhiễu, Tehran đang đặt cược vào những "sát thủ im lặng" có khả năng săn đuổi luồng nhiệt động cơ, biến bầu trời Trung Đông thành một mê cung nguy hiểm ngay cả với những phi công lão luyện nhất. Trong bối cảnh xung đột Iran-Mỹ năm 2026, các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại (heat-seeking hoặc infrared-guided missiles) đã gây bất ngờ cho không quân Mỹ. Dù Mỹ nhanh chóng giành ưu thế trên không ở độ cao lớn, những tên lửa tầm ngắn, dẫn đường thụ động này vẫn gây tổn thất cho máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả F-35 và F-15E. Công nghệ đơn giản nhưng hiệu quả của Iran cho thấy rằng ưu thế không quân không phải là tuyệt đối, đặc biệt khi đối phương khai thác khoảng trống ở độ cao thấp và sử dụng cảm biến không phát ra tín hiệu radar.

Iran phóng tên lửa phòng không Majid và khoảnh khắc F-35 Mỹ trước khi bị bắn trúng. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Công nghệ tên lửa tầm nhiệt của Iran chủ yếu dựa trên nguyên lý dẫn đường hồng ngoại thụ động. Thay vì sử dụng radar chủ động phát sóng để phát hiện và dẫn đường, các tên lửa này khóa mục tiêu bằng cách phát hiện nhiệt độ cao từ động cơ máy bay, khí thải nóng hoặc thân máy bay bị nóng lên do ma sát không khí.

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là tính ẩn náu: hệ thống không phát ra bất kỳ sóng điện từ nào, khiến radar warning receiver (RWR) trên máy bay Mỹ không báo động sớm.

Phi công chỉ biết bị tấn công khi tên lửa đã ở gần hoặc khi flare (đạn nhiễu nhiệt) được bắn ra để đánh lừa đầu dò.

Iran sở hữu kho vũ khí đa dạng về tên lửa tầm nhiệt, từ các hệ thống MANPADS (tên lửa phòng không vác vai) như dòng Misagh-1, 2, 3 đến hệ thống cơ động hơn như Majid (AD-08).

Tên lửa tầm nhiệt Iran có thể bắn máy bay Mỹ mà không bị phát hiện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/voennoedelo.com

Dòng Misagh có tầm bắn khoảng 5-8 km, độ cao dưới 4.000 mét, trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 15-20 kg, dễ dàng di chuyển và ẩn náu trong địa hình đô thị hoặc núi non.

Chúng được sản xuất nội địa dựa trên công nghệ cũ của Liên Xô và Nga, với đầu dò hồng ngoại đơn giản nhưng đã được cải tiến qua các phiên bản.

Nổi bật nhất gần đây là hệ thống Majid (AD-08), một nền tảng phòng không tầm ngắn được Iran phát triển để bảo vệ điểm cố định hoặc di động.

Hệ thống bao gồm cảm biến điện quang hồng ngoại (electro-optical/infrared) với khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng 15 km, bện phóng (launcher) chứa 4 quả tên lửa AD-08.

Iran đập tan huyền thoại siêu cường không quân Mỹ. Ảnh: The Cradle

Tên lửa có đường kính 156 mm, dài khoảng 2,67 mét, trọng lượng 75 kg, tầm bắn hiệu quả từ 700 mét đến 8 km và độ cao tối đa 6 km.

Đầu dò sử dụng công nghệ imaging infrared (IIR) kết hợp cầu chì cận đích (proximity fuse), cho phép tấn công chính xác mà không cần radar hỗ trợ.

Một số nguồn cho biết hệ thống tích hợp linh kiện phương Tây như camera L3Harris Wescam MX, giúp nâng cao khả năng nhận diện mục tiêu.

Theo globaldefensecorp.com, trong các sự kiện thực tế năm 2026, Majid được cho là đã tham gia tấn công hoặc gây hư hỏng cho F-35 của Mỹ ở miền trung Iran vào tháng 3.

Tên lửa hồng ngoại không kích hoạt cảnh báo radar trên máy bay tàng hình, buộc phi công chỉ dựa vào cơ động và flare để sống sót.

Một F-15E Strike Eagle cũng bị bắn rơi, cùng nhiều drone và máy bay khác chịu tổn thất do các hệ thống tầm nhiệt di động.

Dù Mỹ khẳng định vẫn kiểm soát không phận tổng thể, những vụ việc này lộ rõ điểm yếu ở độ cao thấp, nơi máy bay phải hạ độ cao để hỗ trợ mặt đất hoặc thực hiện nhiệm vụ tấn công chính xác.

Về mặt công nghệ, Iran tận dụng lợi thế sản xuất hàng loạt và chi phí thấp. Tên lửa tầm nhiệt không đòi hỏi chip điện tử cao cấp hay công nghệ radar phức tạp như hệ thống S-300 hay Bavar-373.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35A của Không quân Mỹ. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Chúng dựa trên công nghệ trưởng thành từ thời Chiến tranh Lạnh, dễ sao chép và cải tiến. Iran còn nhập khẩu hoặc hợp tác để nâng cấp, chẳng hạn đặt hàng hàng trăm hệ thống Verba của Nga với đầu dò ba phổ (ultraviolet, near-infrared và mid-infrared), giúp chống lại flare hiệu quả hơn.

Chiến lược của Tehran là phân tán lực lượng: hàng nghìn tổ đội MANPADS ẩn náu, kết hợp với hệ thống cơ động như Majid trên xe tải hoặc Toyota Land Cruiser, tạo thành mạng lưới phòng không tầng thấp khó tiêu diệt triệt để.

Dù vậy, tên lửa tầm nhiệt của Iran vẫn tồn tại nhiều hạn chế rõ ràng. Tầm bắn và độ cao hạn chế khiến chúng chỉ hiệu quả khi máy bay bay thấp hoặc trong giai đoạn cất cánh/hạ cánh.

Hiệu suất bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, khói bụi hoặc địa hình che khuất. Máy bay hiện đại như F-35 được thiết kế giảm thiểu chữ ký nhiệt (thermal signature) nhờ hệ thống làm mát động cơ và quản lý nhiệt, đồng thời mang theo flare tiên tiến và kỹ thuật cơ động chống tên lửa.

Bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn Majid. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Mỹ cũng đang đầu tư mạnh vào các biện pháp đối phó như laser phòng thủ hoặc drone cảm tử để tiêu diệt các tổ đội MANPADS từ xa.

Công nghệ tên lửa tầm nhiệt của Iran không phải là bước đột phá cách mạng nhưng thể hiện rõ chiến lược bất đối xứng thông minh.

Bằng cách khai thác khoảng trống của không quân Mỹ ở tầng thấp và sử dụng dẫn đường thụ động, Iran đã buộc đối phương phải trả giá cao hơn cho từng phi vụ, đồng thời đặt câu hỏi về tính toàn diện của khái niệm “air superiority”.

Các phân tích từ National Interest, Military Watch Magazine và Sandboxx cho thấy đây là bài học thực tế: ưu thế công nghệ cao không loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ vũ khí giá rẻ, dễ sản xuất và khó phát hiện.