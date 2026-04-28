Tên lửa SOM được ví như một hệ thống trí tuệ nhân tạo bay có khả năng tự đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu địa hình, biến nó thành nỗi ác mộng đối với các mục tiêu có giá trị chiến lược cao của kẻ thù.
Trong khuôn khổ triển lãm Defence Services Asia (DSA) 2026 diễn ra từ ngày 20-23/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Malaysia (MITEC) ở Kuala Lumpur, ROKETSAN đã giới thiệu tên lửa hành trình SOM như một trong những sản phẩm nổi bật trong danh mục vũ khí tấn công chính xác.
Hệ thống này khẳng định năng lực công nghệ tên lửa tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút sự quan tâm từ các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm giải pháp tấn công đứng ngoài (stand-off) hiệu quả trước các mục tiêu có giá trị cao.
SOM là tên lửa hành trình tấn công đứng ngoài, được thiết kế với mặt cắt radar thấp (low radar cross section), giúp giảm khả năng bị phát hiện và tăng cường sức sống sót khi bay ở độ cao thấp, bám sát địa hình (terrain hugging) hoặc sát mặt biển (sea skimming).
Hệ thống dẫn đường đa lớp tiên tiến bao gồm dẫn đường quán tính (INS), định vị toàn cầu GPS chống nhiễu, dẫn đường tham chiếu địa hình (TRN), dẫn đường tham chiếu hình ảnh (image-referenced navigation) và khả năng tự động nhận diện mục tiêu (Automatic Target Acquisition - ATA).
Ở giai đoạn cuối, tên lửa SOM sử dụng đầu dò hồng ngoại hình ảnh (Imaging Infrared - IIR seeker) để đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị tác chiến điện tử mạnh mẽ.
Tên lửa SOM còn hỗ trợ khả năng kết nối mạng (network-enabled), cập nhật mục tiêu giữa chừng qua data link, tấn công mục tiêu cơ hội và chọn tham số va chạm linh hoạt, mang lại tính tự chủ và linh hoạt cao trong chiến trường hiện đại.
Về thông số kỹ thuật, các biến thể chính của tên lửa SOM có tầm bắn trên 250 km, với SOM-J (phiên bản thu nhỏ dành cho máy bay chiến đấu) đạt khoảng 275 km.
Tại DSA 2026, ROKETSAN đã trưng bày tên lửa SOM như một phần quan trọng của danh mục tên lửa hành trình, nhấn mạnh khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu chiến lược được bảo vệ chặt chẽ như trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, radar hoặc tàu mặt nước.
Việc giới thiệu hệ thống này tại Kuala Lumpur không chỉ khẳng định vị thế công nghệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở ra tiềm năng hợp tác với các đối tác khu vực, nơi nhu cầu về vũ khí chính xác tầm xa, khó bị đánh chặn đang gia tăng mạnh mẽ.
Tên lửa SOM đại diện cho bước tiến trong việc phát triển vũ khí thông minh, góp phần nâng cao năng lực răn đe và tấn công linh hoạt trong môi trường đa miền phức tạp.
