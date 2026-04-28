Trong khuôn khổ triển lãm Defence Services Asia (DSA) 2026 diễn ra từ ngày 20-23/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Malaysia (MITEC) ở Kuala Lumpur, ROKETSAN đã giới thiệu tên lửa hành trình SOM như một trong những sản phẩm nổi bật trong danh mục vũ khí tấn công chính xác. Hệ thống này khẳng định năng lực công nghệ tên lửa tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút sự quan tâm từ các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm giải pháp tấn công đứng ngoài (stand-off) hiệu quả trước các mục tiêu có giá trị cao.

Tên lửa hành trình SOM của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ROKETSAN/wikipedia

SOM là tên lửa hành trình tấn công đứng ngoài, được thiết kế với mặt cắt radar thấp (low radar cross section), giúp giảm khả năng bị phát hiện và tăng cường sức sống sót khi bay ở độ cao thấp, bám sát địa hình (terrain hugging) hoặc sát mặt biển (sea skimming).

Hệ thống dẫn đường đa lớp tiên tiến bao gồm dẫn đường quán tính (INS), định vị toàn cầu GPS chống nhiễu, dẫn đường tham chiếu địa hình (TRN), dẫn đường tham chiếu hình ảnh (image-referenced navigation) và khả năng tự động nhận diện mục tiêu (Automatic Target Acquisition - ATA).

Ở giai đoạn cuối, tên lửa SOM sử dụng đầu dò hồng ngoại hình ảnh (Imaging Infrared - IIR seeker) để đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị tác chiến điện tử mạnh mẽ.

Tên lửa SOM còn hỗ trợ khả năng kết nối mạng (network-enabled), cập nhật mục tiêu giữa chừng qua data link, tấn công mục tiêu cơ hội và chọn tham số va chạm linh hoạt, mang lại tính tự chủ và linh hoạt cao trong chiến trường hiện đại.

Máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa hành trình SOM (ở giữa). Ảnh: TUBITAK SAGE

Về thông số kỹ thuật, các biến thể chính của tên lửa SOM có tầm bắn trên 250 km, với SOM-J (phiên bản thu nhỏ dành cho máy bay chiến đấu) đạt khoảng 275 km.

Chiều dài của tên lửa SOM-J khoảng 3,9 mét, trọng lượng khoảng 540 kg, đầu đạn nặng khoảng 140 kg loại nổ mạnh phân mảnh cao hoặc xuyên giáp.

Các phiên bản SOM-A, SOM-B1, SOM-B2 có chiều dài khoảng 4 mét, trọng lượng từ 600-660 kg và đầu đạn nặng khoảng 230 kg (nổ mạnh phân mảnh hoặc tandem xuyên phá).

Tên lửa bay ở tốc độ cận âm cao (khoảng Mach 0.9), sử dụng động cơ turbojet, tương thích với nhiều nền tảng như máy bay F-16, F-35 (mang nội bộ) và có thể triển khai từ mặt đất hoặc trên không.

Tiêm kích F-16 phóng tên lửa SOM-J. (Ảnh chụp màn hình từ video bắn thử/navalnews.com).

Thiết kế mô-đun, cánh gập giúp SOM-J dễ dàng tích hợp vào khoang vũ khí nội bộ của máy bay thế hệ thứ năm, đồng thời duy trì khả năng chống đối phó và sống sót cao.

Tại DSA 2026, ROKETSAN đã trưng bày tên lửa SOM như một phần quan trọng của danh mục tên lửa hành trình, nhấn mạnh khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu chiến lược được bảo vệ chặt chẽ như trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, radar hoặc tàu mặt nước.

Việc giới thiệu hệ thống này tại Kuala Lumpur không chỉ khẳng định vị thế công nghệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở ra tiềm năng hợp tác với các đối tác khu vực, nơi nhu cầu về vũ khí chính xác tầm xa, khó bị đánh chặn đang gia tăng mạnh mẽ.

Tên lửa SOM đại diện cho bước tiến trong việc phát triển vũ khí thông minh, góp phần nâng cao năng lực răn đe và tấn công linh hoạt trong môi trường đa miền phức tạp.