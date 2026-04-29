Tại triển lãm Defence Services Asia (DSA) 2026 diễn ra từ ngày 20-23/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Malaysia (MITEC) ở Kuala Lumpur, ROKETSAN đã giới thiệu gia đình tên lửa phòng không HİSAR như một phần quan trọng trong danh mục hệ thống phòng không tầng lớp của Thổ Nhĩ Kỳ. Hệ thống này thu hút sự chú ý nhờ khả năng đánh chặn đa dạng các mối đe dọa trên không, góp phần khẳng định vị thế công nghệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Đông Nam Á.

HİSAR là gia đình tên lửa đất đối không (surface-to-air missile SAM - tên lửa đất đối không/tên lửa phòng không, là loại vũ khí dẫn đường phóng từ mặt đất hoặc tàu chiến, sử dụng radar/hồng ngoại để đánh chặn, tiêu diệt máy bay, tên lửa, hoặc drone), được thiết kế theo cấu trúc mô-đun để tạo thành lớp bảo vệ liên tục cho các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, cảng biển, cơ sở hạ tầng và lực lượng bộ binh.

Hệ thống HİSAR sử dụng phương pháp phóng thẳng đứng (vertical launch), mang lại khả năng phản ứng nhanh và bao phủ 360 độ.

Trong giai đoạn giữa hành trình, tên lửa HİSAR áp dụng dẫn đường quán tính (INS) kết hợp liên kết dữ liệu một chiều (one-way data link).

Ở giai đoạn cuối, tùy biến thể, tên lửa HİSAR chuyển sang dẫn đường bằng đầu dò hồng ngoại hình ảnh (Imaging Infrared - IIR seeker) hoặc đầu dò radar tần số vô tuyến chủ động (Active RF seeker).

Động cơ tên lửa đẩy rắn hai xung (dual-pulse solid propellant) giúp tên lửa HİSAR điều chỉnh quỹ đạo linh hoạt, tăng khả năng đối phó với mục tiêu cơ động cao.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa HİSAR-A (phiên bản tầm thấp) có tầm đánh chặn trên 15 km, độ cao tối đa trên 10 km, chiều dài khoảng 3,95 mét và đường kính 185 mm.

Tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh phân mảnh cao (high explosive blast fragmentation), với cơ chế kích nổ va chạm và cận kề.

Tên lửa HİSAR ‘lá chắn thép’ thiết lập tiêu chuẩn mới cho phòng không toàn cầu. Ảnh: ROKETSAN

Tên lửa HİSAR-O (phiên bản tầm trung) đạt tầm đánh chặn trên 25 km (có thể lên đến 40 km ở biến thể RF), độ cao trên 15 km, chiều dài khoảng 4,6 mét, cùng đường kính 185 mm.

Cả hai biến thể đều sử dụng đầu đạn tương tự và có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, bao gồm máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất và UAV/drone.

Hệ thống được tích hợp trên nền tảng xe bánh xích hoặc bánh lốp, dễ dàng cơ động và tương thích với radar kiểm soát không phận như KALKAN của ASELSAN.

Tại DSA 2026, ROKETSAN đã trưng bày tên lửa HİSAR như một thành phần then chốt của kiến trúc phòng không nhiều tầng (layered air defense architecture) mang tên Çelik Kubbe (Steel Dome) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không HİSAR tại Kuala Lumpur không chỉ làm nổi bật khả năng bảo vệ bầu trời trước các mối đe dọa đa dạng mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, nơi nhu cầu về hệ thống phòng không cơ động, hiệu quả và có khả năng tích hợp cao đang tăng mạnh.

Tên lửa HİSAR đại diện cho bước phát triển quan trọng trong công nghệ tên lửa phòng không nội địa, mang lại khả năng sống sót cao và tính linh hoạt trong môi trường chiến trường hiện đại đầy thách thức.