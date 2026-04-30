Trong bối cảnh tác chiến hiện đại chứng kiến sự bùng nổ của drone giá rẻ, tên lửa hành trình và các cuộc tấn công bão hòa, việc xây dựng một hệ thống phòng không đa tầng trở thành nhu cầu thiết yếu. Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh Steel Dome (Çelik Kubbe), một kiến trúc phòng không nội địa hoàn chỉnh, được thiết kế để tạo ra “lá chắn thép bất khả xâm phạm” bảo vệ toàn bộ không phận quốc gia. Khác với Iron Dome của Israel chủ yếu tập trung vào tên lửa tầm ngắn, Steel Dome hướng tới khả năng đối phó toàn diện từ drone nhỏ đến máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình ở nhiều độ cao khác nhau, với trọng tâm là tính tự chủ công nghệ và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Steel Dome (vòm thép) không phải là một hệ thống đơn lẻ mà là một “system of systems” - hệ thống của các hệ thống, được phát triển bởi các tập đoàn quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ như ASELSAN (chịu trách nhiệm chính về cảm biến, chỉ huy và điều khiển), ROKETSAN (phát triển tên lửa) và TÜBİTAK SAGE.

Hệ thống tích hợp khoảng 47 thành phần khác nhau, bao gồm radar giám sát, cảm biến điện quang, hệ thống tác chiến điện tử, trung tâm chỉ huy và nhiều loại vũ khí đánh chặn ở các tầm xa khác nhau.

Toàn bộ kiến trúc hoạt động theo nguyên tắc mạng lưới trung tâm (network-centric), tạo ra bức tranh không phận chung thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống Steel Dome. Ảnh: english.defensearabia.com

Kiến trúc đa tầng - lớp bảo vệ thông minh

Steel Dome được xây dựng theo mô hình bốn lớp phòng thủ (strategic chiến lược - operational tác chiến/chiến dịch - tactical chiến thuật - close area khu vực sát/tiền tuyến), tương ứng với các khoảng cách và độ cao khác nhau, nhằm tối ưu hóa việc tiêu diệt mục tiêu theo nguyên tắc “smart layers”.

Mỗi lớp sử dụng sự kết hợp giữa hard-kill (đánh chặn bằng đạn) và soft-kill (tác chiến điện tử, gây nhiễu, laser), giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả trước các mối đe dọa đa dạng.

Lớp ngoài cùng và cao nhất là lớp chiến lược (strategic layer), do hệ thống tên lửa Siper đảm nhiệm.

Siper Block 1 đã được đưa vào biên chế với tầm bắn tối thiểu 100 km, các phiên bản Block 2 và sau này dự kiến mở rộng xa hơn (có thông tin lên đến 150 km).

Hệ thống này tập trung đánh chặn máy bay tầm xa, tên lửa hành trình và một số mối đe dọa tầm cao.

Tên lửa HİSAR ‘lá chắn thép’ thiết lập tiêu chuẩn mới cho phòng không toàn cầu. Ảnh: ROKETSAN

Lớp vận hành (operational layer) sử dụng họ tên lửa Hisar. Trong đó, Hisar-O (medium-range) có tầm bắn khoảng 40 km, còn Hisar-A (short-range) đạt khoảng 15 km.

Hai hệ thống này được tổ chức theo cấu trúc tiểu đoàn, phù hợp để bảo vệ các khu vực rộng lớn và đối phó với máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình ở độ cao trung bình.

Lớp chiến thuật (tactical layer) bao gồm các hệ thống linh hoạt hơn như Gürz (hệ thống đa năng kết hợp pháo 35 mm và tên lửa tầm ngắn đến rất ngắn), Gökdemir (tầm khoảng 20 km) cùng các biến thể khác.

Lớp này đảm nhận vai trò chuyển tiếp giữa phòng thủ tầm trung và cận chiến.

Lớp gần (close area/very short-range) là lớp bảo vệ cuối cùng, chuyên đối phó với drone nhỏ, rocket, mortar và mục tiêu bay thấp.

Các hệ thống chính bao gồm pháo tự hành Korkut (pháo 35 mm, tầm hiệu quả đến 4 km), Göksur, tên lửa rất ngắn Sungur và một số giải pháp laser như Gökberk.

Lớp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh drone tự sát và loitering munition (đạn lượn/đạn tuần kích) ngày càng phổ biến.

Thổ Nhĩ Kỳ ký các hợp đồng mới trị giá khoảng 6,5 tỷ USD với ASELSAN, Roketsan và HAVELSAN để khởi động quá trình sản xuất hàng loạt quy mô lớn cho hệ thống Steel Dome. (Nguồn ảnh: Aselsan/armyrecognition.com)

Hệ thống cảm biến và chỉ huy - bộ não của Steel Dome

Sức mạnh thực sự của Steel Dome nằm ở lớp cảm biến và chỉ huy. Hệ thống sử dụng các radar tiên tiến của ASELSAN như ALP-series (ALP 100-G, ALP 300-G) và Eralp (radar cảnh báo sớm băng S với tầm phát hiện hàng trăm km).

Các radar này kết hợp với cảm biến điện quang, hồng ngoại và hệ thống tình báo điện tử để tạo ra bức tranh không phận toàn diện, kể cả trong điều kiện bị nhiễu hoặc mục tiêu tàng hình hạn chế.

Trung tâm chỉ huy là hệ thống HAKIM - nền tảng chỉ huy không phận hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) của ASELSAN.

HAKIM thu thập dữ liệu từ hàng chục cảm biến, xử lý thông tin nhanh chóng, phân loại mục tiêu và đề xuất hoặc tự động phân công vũ khí phù hợp.

Toàn bộ kết nối được thực hiện qua mạng dữ liệu chiến thuật T-Link, cùng các mạng Turan và Hakim 100 radar network management, đảm bảo độ trễ thấp và khả năng chống chịu chiến tranh điện tử cao.

Hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn NATO, cho phép tương tác với các đồng minh nếu cần.

Ngoài ra, Steel Dome còn tích hợp mạnh mẽ các biện pháp tác chiến điện tử như hệ thống KORAL, PUHU, REDET, giúp gây nhiễu, đánh lừa hoặc vô hiệu hóa mục tiêu mà không cần tiêu tốn đạn đánh chặn.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa HISAR, SIPER và ALP được Aselsan bàn giao cho lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn ảnh: Breaking Defense/Agnes Helou/breakingdefense.com)

Tiến độ triển khai và triển vọng

Đến cuối năm 2025, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký các hợp đồng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD với ASELSAN, ROKETSAN và các đối tác để đẩy mạnh sản xuất hàng loạt.

Tháng 8/2025, khoảng 47 thành phần của hệ thống đã được bàn giao với tổng giá trị hơn 460 triệu USD.

Các quan chức cho biết Steel Dome đang được nâng cấp liên tục để đối phó với các mối đe dọa mới nổi.

Về mặt kỹ thuật, Steel Dome thể hiện rõ tham vọng tự chủ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các thành phần đều được sản xuất nội địa, giúp giảm phụ thuộc nước ngoài và tăng khả năng sản xuất quy mô lớn khi cần.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, đặc biệt là các phiên bản tầm xa hơn của Siper và khả năng chống tên lửa đạn đạo thực sự.

Steel Dome đại diện cho một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực phòng không hiện đại: không chỉ là lá chắn bảo vệ mà còn là hệ sinh thái tích hợp thông minh, linh hoạt và có khả năng mở rộng.

Với kiến trúc đa tầng rõ ràng, công nghệ chỉ huy AI và nền tảng công nghiệp quốc gia vững mạnh, hệ thống này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những giải pháp phòng không đáng chú ý nhất khu vực trong những năm tới.

(Theo ASELSAN, Janes, Breaking Defense, Army Recognition…)