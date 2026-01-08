Theo đài CNA, ông Trump hôm 7/1 nói với báo New York Times rằng "chỉ thời gian mới trả lời" việc Mỹ sẽ yêu cầu giám sát trực tiếp Venezuela trong bao lâu. Khi được hỏi điều đó có nghĩa 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ là lâu hơn nhiều”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng không đề cập tới việc Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela như thế nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Ông Trump có phát biểu trên bất chấp việc Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định không có thế lực nước ngoài nào “đang quản lý Caracas”.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro ở Caracas trong một cuộc đột kích chớp nhoáng lúc rạng sáng 3/1 và đưa họ đến New York để đối mặt với phiên tòa xét xử về các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí.

Chính quyền Trump sau đó tuyên bố sẽ chi phối các quyết định của các nhà lãnh đạo Venezuela và kiểm soát việc bán dầu mỏ của nước này "vô thời hạn".

Tạp chí Time dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 7/1 cho hay, Mỹ đang có kế hoạch gồm 3 giai đoạn ổn định, phục hồi và chuyển tiếp dành cho Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro. Cũng theo ông Rubio, Mỹ sẽ bán từ 30-50 triệu thùng dầu của Venezuela với giá thị trường, sau đó phân bổ số tiền thu được theo cách “mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân Venezuela”.