Động thái diễn ra gần một tuần sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho các lực lượng Mỹ tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas của Venezuela hôm 3/1 và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro đưa tới New York để truy tố về các tội danh liên quan đến "khủng bố ma túy".

Tổng thống Donald Trump (phải) cùng các quan chức cấp cao Mỹ theo dõi chiến dịch quân sự của Washington tại Venezuela từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida vào ngày 3/1. Ảnh: Truth Social/@realDonaldTrump

Theo báo Guardian, với 52 phiếu ủng hộ và 47 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm 8/1 đã thông qua nghị quyết hạn chế các quyền quân sự của ông Trump với Venezuela. Tất cả các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cùng 5 thượng nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa của ông Trump đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi một nhà lập pháp Cộng hòa bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine soạn thảo, yêu cầu ông Trump phải xin phép quốc hội trước khi tấn công hoặc sử dụng quân đội chống lại Venezuela. Sau khi “qua cửa” Thượng viện, dự luật sẽ cần phải được Hạ viện Mỹ phê chuẩn và được Tổng thống Trump ký ban hành để chính thức có hiệu lực.

Giới quan sát nhận định, kết quả bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ là sự chỉ trích mạnh mẽ đối với lãnh đạo Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã đáp trả bằng cách tuyên bố các thượng nghị Cộng hòa ủng hộ nghị quyết “không bao giờ nên được bầu vào chức vụ nữa”.

“Cuộc bỏ phiếu này làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự vệ và an ninh quốc gia của Mỹ, cản trở quyền lực của tổng thống với tư cách là tổng tư lệnh”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump tiếp tục gọi Nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua để ngăn chặn các tổng thống tiến hành các cuộc chiến tranh mà không có sự phê duyệt của cơ quan lập pháp, là “vi phạm hiến pháp”.

Sau chiến dịch đột kích Venezuela chớp nhoáng hôm 3/1, Tổng thống Trump giải thích rằng ông không thông báo trước cho các nhà lập pháp vì “Quốc hội có xu hướng làm rò rỉ thông tin”.