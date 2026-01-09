Trong cuộc phỏng vấn tối 8/1 với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về dự định gặp mặt với lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado.

"Tôi được biết bà Machado sẽ tới thủ đô Washington vào tuần tới và tôi mong được chào hỏi bà ấy", ông Trump trả lời khi được hỏi về khả năng gặp bà Machado sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và bà Machado. Trong tuần này, bà Machado tiết lộ chưa từng nói chuyện vời nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi nhận giải Nobel Hòa bình vào tháng 10/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Ảnh: People

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu bà Machado có vai trò gì trong việc điều hành Venezuela trong tương lai hay không. Cuối tuần trước, ông Trump từng nhận xét "bà Machado đang không có đủ sự tôn trọng và ủng hộ trong nước".

Cũng theo Tổng thống Mỹ, chính quyền hiện tại ở Caracas do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo sẽ cần phải tái thiết trước khi tổ chức bầu cử. "Họ phải trải qua giai đoạn tái thiết trước. Vào lúc này, họ thậm chí còn không biết phải tổ chức bầu cử thế nào", ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ nhắm vào các băng đảng ma túy ở Mexico. "Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ để trấn áp các băng đảng ma túy. Rất nhiều băng đảng đang hoành hành ở Mexico", ông Trump cảnh báo.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cần sự đồng ý của Mexico để tiến hành các cuộc tập kích hay không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp nhưng cho biết đã trao đổi với phía Mexico. "Họ biết rõ quan điểm của tôi", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Chính phủ Mexico hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump.