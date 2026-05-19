Theo tạp chí TIME, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 18/5 đã thông báo về việc thành lập "Quỹ Chống vũ khí hóa" nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ từng bị chính phủ điều tra một cách không công bằng, điều Tổng thống Trump cáo buộc chính quyền người tiền nhiệm Biden đã làm với ông và các đồng minh.

"Quỹ được thành lập nhằm tạo ra một quy trình hợp pháp, cho phép các nạn nhân của việc đấu tố pháp lý và lạm dụng quyền lực được lắng nghe và bồi thường. Chính quyền không bao giờ được phép biến thành công cụ chống lại bất kỳ công dân Mỹ nào. Chúng tôi có trách nhiệm sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và bảo đảm điều đó không tái diễn", quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết.

Báo cáo của truyền thông Mỹ tiết lộ khoản tiền 1,776 tỷ USD của quỹ sẽ được lấy từ ngân sách thường trực của Bộ Tài chính Mỹ dùng để chi trả các khoản dàn xếp và phán quyết pháp lý liên quan tới chính phủ liên bang. Quỹ bồi thường sẽ do một ủy ban 5 thành viên điều hành và Tổng thống Trump có quyền sa thải bất kỳ ai trong số này. Các hồ sơ đề nghị bồi thường "không có yêu cầu về đảng phái" và quy trình xử lý sẽ có hiệu lực đến ngày 15/12/2028, một tháng trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

Hiện Bộ Tư pháp Mỹ chưa công bố tiêu chí cụ thể về những đối tượng đủ điều kiện nhận bồi thường hoặc xin lỗi. Tuy nhiên, các quan chức cho biết quỹ sẽ hướng tới những người tin rằng họ từng bị chính phủ liên bang "đối xử bất công" vì lý do chính trị, cá nhân hoặc ý thức hệ. Theo các nguồn tin của báo New York Times và đài ABC News, khoảng 1.600 người ủng hộ ông Trump liên quan tới vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021 có thể nằm trong danh sách được bồi thường.

Theo hãng tin CNN, việc thành lập quỹ bồi thường kể trên chưa từng có tiền lệ khi nó cho phép chính quyền Tổng thống Trump trả tiền cho những người ủng hộ từ một cơ quan chính phủ do ông kiểm soát và vận hành bằng tiền thuế của người dân.