Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/5 thông báo rằng Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thành lập một Hội đồng Thương mại nhằm thảo luận các vấn đề như cắt giảm thuế quan, đầu tư và thương mại song phương.

"Mỹ và Trung Quốc sẽ thảo luận việc giảm thuế đối với các mặt hàng liên quan thông qua Hội đồng Thương mại, đồng thời nhất trí về nguyên tắc giảm thuế đối với các sản phẩm có quy mô tương đương mà hai bên cùng quan tâm", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Cũng theo Bộ này, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận liên quan tới việc Trung Quốc mua máy bay từ Mỹ, cũng như việc Washington đảm bảo nguồn cung động cơ máy bay và linh kiện cho phía Bắc Kinh. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: NYT

"Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy mở rộng thương mại hai chiều thông qua các cơ chế như giảm thuế lẫn nhau đối với một số nhóm hàng trong phạm vi nhất định. Hai bên cũng cam kết sẽ xử lý một số rào cản phi thuế quan liên quan tới nông sản và tiếp cận thị trường", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói thêm.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã xác nhận việc Bắc Kinh đồng ý mua 200 máy bay Boeing.

Kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1/2025, mức thuế của Mỹ đối với hàng Trung Quốc đã tăng thêm 26,8%, còn mức thuế của Trung Quốc với hàng Mỹ tăng thêm 10,7%. Mức thuế trung bình mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức 47,5%, trong khi thuế trung bình mà Trung Quốc áp với hàng Mỹ là 31,9%.