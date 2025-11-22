Tổng thống Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Theo báo Guardian, ngày 20/11, trong một cuộc họp tại Kiev, phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll dẫn đầu đã trình bày với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump.

Một ngày sau, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng đàm phán và kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ có thể tạo cơ sở cho một giải pháp ở Ukraine.

Liên quan tới bản kế hoạch hòa bình được các quan chức Mỹ và Nga soạn thảo, nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko tiết lộ, Washington yêu cầu thỏa thuận mới nhất nhằm chấm dứt xung đột phải được Quốc hội Ukraine thông qua và Tổng thống Zelensky phê duyệt.

Ông Goncharenko lưu ý rằng việc này cần sự ủng hộ của quốc hội để "sau cuộc bầu cử, không ai có thể nói: Tôi không tham gia vào việc này, vì vậy chúng tôi không công nhận thỏa thuận".

Trước đó, các quan chức cấp cao Ukraine và những người nắm được diễn biến đàm phán cho hay, Mỹ đã ra tối hậu thư cho Ukraine, yêu cầu nước này phải chấp thuận kế hoạch giải quyết xung đột của Mỹ trước ngày 27/11. Mỹ cũng cảnh báo sẽ ngừng cung cấp vũ khí và thông tin tình báo nếu Ukraine từ chối.

Ông Goncharenko đã xác nhận thông tin trên nhưng sau đó nói rõ rằng Mỹ chỉ gây sức ép buộc Ukraine phải đồng ý về các điều khoản chính của thỏa thuận trước ngày 27/11 thay vì phải ký vào thời điểm đó.

Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay, Nhà Trắng đang làm việc với "chế độ quyết liệt" để chấm dứt xung đột vào cuối năm nay.