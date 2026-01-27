Tổng thống Ukraine, Mỹ, Nga. Ảnh: EPA

Tờ Financial Times trước đó dẫn 8 nguồn tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ với Ukraine rằng các đảm bảo an ninh của Washington sẽ phụ thuộc vào việc Kiev có đồng ý với một thỏa thuận hòa bình hay không. Đồng thời, thỏa thuận hòa bình này rất có thể sẽ yêu cầu Ukraine phải rút khỏi Donetsk và Luhansk, 2 vùng tạo nên Donbass.

Hai khu vực này đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022 và Moscow luôn cho rằng việc Kiev rút quân khỏi 2 vùng này là điều kiện tiên quyết chủ chốt cho một nền hòa bình bền vững.

Tờ báo trên cũng cho hay, để đổi lấy việc Ukraine rút quân, Mỹ có thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để tăng cường sức mạnh cho quân đội trong thời bình. Tuy nhiên, một nguồn tin khác tiết lộ Mỹ "không cố gắng ép buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ" và các đảm bảo an ninh trong thỏa thuận hòa bình sẽ phụ thuộc vào cả 2 bên.

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố thông tin trên là “sai sự thật”, đồng thời nói thêm rằng vai trò duy nhất của Washington trong tiến trình hòa bình là “đưa cả hai bên lại gần nhau để đạt được thỏa thuận”.

Trong khi đó, một quan chức Ukraine cấp cao cho hay, Kiev ngày càng không chắc chắn về việc liệu Washington có cam kết đảm bảo an ninh cho nước này không. Bởi vì, Mỹ luôn dừng lại mỗi khi chuẩn bị ký đảm bảo an ninh. Thông tin này được đưa ra bất chấp việc Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố ngày 25/1 rằng khuôn khổ đảm bảo an ninh đã “sẵn sàng 100%” và chỉ chờ được ký kết.

Tờ Financial Times hé lộ tin trên sau khi Nga, Mỹ và Ukraine tổ chức cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi, với nội dung được cho là xoay quanh tranh chấp lãnh thổ và các bước cần thiết để giảm leo thang căng thẳng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng” nhưng hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng. Trong khi đó, Kiev liên tục bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.