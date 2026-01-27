Tướng Valery Gerasimov. Ảnh: TASS

Theo RT, trong chuyến thị sát các đơn vị tiền tuyến của cụm lực lượng phía Tây, tướng Gerasimov nói, quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine dọc toàn bộ mặt trận và một số đơn vị đang tiến gần đến ngoại ô của thủ phủ khu vực Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Ông cho biết thêm, kể từ đầu tháng 1, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 500 km2 lãnh thổ, giải phóng 17 khu định cư với các quy mô khác nhau.

Vị tướng này nhấn mạnh tới tiến độ tiến về Zaporizhzhia, thành phố có hơn 700.000 dân và là thủ phủ của vùng Zaporizhzhia - nơi đã sáp nhập với Nga vào năm 2022. Ông lưu ý, các đơn vị Nga đang cách vùng ngoại ô phía nam và đông nam của thủ phủ Zaporizhzhia từ 12-14km và từ tháng 1, riêng khu vực này đã có 4 khu dân cư chịu sự kiểm soát của Nga.

Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, cụm lực lượng phía Đông cũng đang tiến về khu vực phía đông của vùng Zaporizhzhia, nơi một số đơn vị đang chiến đấu nhằm tạo ra một vùng an ninh kéo dài tới vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.

Cuối tháng 11/2025, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, việc Nga tiến quân trong khu vực có thể khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia sụp đổ.

Tướng Gerasimov thông báo, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát trung tâm đường sắt Kupyansk-Uzlovoy ở khu vực phía đông bắc của mặt trận và các hoạt động truy quét trong thị trấn đang diễn ra. Ông nói thêm các đơn vị Ukraine vẫn bị bao vây ở một khu vực gần đó, ước tính có tới 800 binh sĩ Ukraine vẫn đang mắc kẹt. Dọc theo trục phía bắc, quân đội Nga đang mở rộng vùng an ninh ở khu vực biên giới của vùng Sumy và Kharkov.