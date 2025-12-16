Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, việc ngừng bắn có thể mang lại cho Ukraine một khoảng thời gian phục hồi sau những cuộc đụng độ ác liệt. Quan chức này nói với hãng tin Interfax: "Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn chỉ để Ukraine có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các cuộc giao tranh tiếp theo".

Ông Peskov nói, lập trường của Nga luôn nhất quán, minh bạch và được cả Mỹ lẫn Ukraine hiểu rõ. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, Nga đang tập trung để đạt được các mục tiêu đề ra và bảo vệ lợi ích của chính mình, từ đó đảm bảo hòa bình lâu dài ở châu Âu. "Nếu người Ukraine có và bắt đầu ưu tiên...mong muốn thay thế một thỏa thuận bằng các giải pháp tức thời, không khả thi, thì chúng tôi không tham gia".

Báo Kyiv Post đưa tin, ngày 15/12 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận với báo giới rằng, trong các cuộc đàm phán ở Berlin, Thủ tướng Đức đã đề xuất Nga và Ukraine ngừng bắn dịp Giáng sinh. Đề xuất được cả Kiev và Washington ủng hộ.

Đề cập tới tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Peskov lưu ý, Nga mới xem các báo cáo truyền thông về tuyên bố trên nhưng không có ý định phản hồi. Theo ông Peskov, Điện Kremlin sẽ phân tích tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo EU sau khi xem xét kỹ tài liệu đó.

Việc Nga bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn dịp Giáng sinh diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Hiện, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên nhiều khu vực của mặt trận.