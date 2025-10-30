Theo hãng tin RT, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu hôm 29/10 cho hay, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đã được thông báo về việc Mỹ sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Mosteanu thừa nhận, Bucharest đã biết về quyết định của Mỹ hôm 27/10, nhưng đó không phải là "thảm họa" đối với an ninh của quốc gia Đông Âu này. Lầu Năm Góc sẽ rút khoảng 1/2 trong số 2.000 quân nhân đang hoạt động tại Romania. Sự thay đổi của Mỹ còn ảnh hưởng tới các đơn vị đồn trú tại Bulgaria, Hungary và Slovakia.

Lính Mỹ tập trận ở Romania. Ảnh: NATO

Ông Mosteanu nhấn mạnh, các quốc gia khác như Pháp sẽ tiếp tục triển khai quân, nhưng việc kỳ vọng sẽ có sự hiện diện quy mô lớn của binh sĩ nước ngoài là "phi thực tế".

"Quyết định này cũng đã tính đến thực tế NATO đang củng cố sự hiện diện và hoạt động ở sườn phía đông, cho phép Mỹ điều chỉnh vị thế quân sự trong khu vực", tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Romania.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) Thomas Regnier lưu ý, động thái của Mỹ cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Liên minh châu (EU) trong việc triển khai giai đoạn đầu của chương trình phòng thủ “Giám sát bờ Đông” vào năm 2026.

Hồi tháng 4, NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu tiết lộ, Washington đang cân nhắc rút 10.000 quân khỏi Đông Âu. Điều này sẽ giảm bớt đợt tăng tạm thời 20.000 lính Mỹ được triển khai vào năm 2022 để củng cố sườn phía đông của NATO, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hiện tại, các lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Ba Lan, Romania và các quốc gia vùng Baltic.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã thúc giục các nước châu Âu trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để Mỹ tập trung nguồn lực vào việc cạnh tranh với Trung Quốc.

Vào tháng 6, hầu hết các thành viên NATO đã cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP, mặc dù một số quốc gia như Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối.

Tuần trước, Đại tướng Pierre Schill, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp cho hay, Paris sẵn sàng triển khai quân "nếu cần thiết như một phần trong các đảm bảo an ninh vì lợi ích của Ukraine". Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ước tính, việc triển khai quân của Pháp có thể lên tới 2.000 binh sĩ.

Moscow cho rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, bởi họ lo sợ phải thừa nhận chiến lược chống lại Nga đã thất bại.