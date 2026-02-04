Theo The Hill, Tổng thống Donald Trump ngày 3/2 đã ký thông qua dự luật chi tiêu mới, qua đó chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.

"Tôi rất vui mừng khi ký đạo luật phân bổ ngân sách hợp nhất để ngay lập tức mở cửa lại chính phủ liên bang và cấp ngân sách cho phần lớn các hoạt động trong suốt phần còn lại của năm tài khóa", ông Trump cho biết.

Dự luật này được Hạ viện thông qua với tỷ lệ sít sao 217 phiếu ủng hộ và 214 phiếu chống, sẽ cung cấp kinh phí hoạt động cho chính phủ liên bang đến hết tháng 9, ngoại trừ Bộ An ninh nội địa. Như vậy, Quốc hội Mỹ sẽ phải tiếp tục thảo luận về ngân sách cho cơ quan này trong 10 ngày tới.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giúp mở cửa chính phủ. Ảnh: NYT

Bộ An ninh nội địa đang là tâm điểm tranh cãi sau khi các đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) vấp phải sự phản đối mạnh mẽ về cách thực thi luật nhập cư ở Minneapolis.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nhấn mạnh, chính quyền của Tổng thống Trump đang tỏ ra rất thiện chí với phe Dân chủ tại Thượng viện về vấn đề ngân sách trọn năm cho Bộ An ninh nội địa.

"Chúng tôi hy vọng họ cũng sẽ hành động thiện chí trong 10 ngày tới, khi Tổng thống đã chủ động tiếp xúc. Chúng tôi đang khôi phục trật tự tại Minnesota, nhưng cũng yêu cầu các thống đốc và thị trưởng ở các bang, thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật", ông Johnson nói.

Theo giới quan sát, đợt đóng cửa lần này chỉ kéo dài 4 ngày và vẫn chưa gây ra sự xáo trộn lớn nào trong cách hoạt động của chính phủ Mỹ.