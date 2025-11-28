Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic hôm 27/11, Andrii Yermak, người đứng đầu Văn phòng tổng thống Ukraine tuyên bố, Tổng thống Zelensky sẽ không ký bất kỳ văn kiện nào có nội dung nhượng đất cho Nga.

Ông Andrii Yermak. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

“Chừng nào ông Zelensky còn là tổng thống Ukraine, đừng ai trông đợi việc chúng tôi từ bỏ lãnh thổ. Ông ấy sẽ không ký nhượng lại lãnh thổ. Hiến pháp Ukraine cấm điều đó. Không một ai có thể làm thế, trừ khi họ muốn chống lại hiến pháp và người dân Ukraine”, ông Yermak nói.

Theo quan chức này, Kiev chỉ sẵn sàng thảo luận về việc nên vạch ra ranh giới để phân định những gì các bên tham gia xung đột đang kiểm soát. “Tất cả những gì chúng tôi có thể thảo luận một cách thực tế lúc này là xác định đường tiếp xúc. Đó là những gì chúng ta cần làm”, ông Yermak nhấn mạnh.

Được biết, trong dự thảo kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra vào tuần trước, một số điều khoản yêu cầu Ukraine công nhận bán đảo Crưm và một số khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow là lãnh thổ của Nga.

Ukraine nêu tổn thất của Nga tại Pokrovsk

Trong thông cáo phát đi hôm nay (28/11), Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, binh lính Nga tại mặt trận Pokrovsk “đã phát động 58 cuộc tấn công vào nhiều vị trí phòng thủ của quân Kiev”.

Trang tin RBC Ukraine trích dẫn thông cáo viết: “Các đơn vị phòng thủ Ukraine tiếp tục đẩy lui nhiều cuộc tấn công của Nga và khiến đối phương hứng chịu thiệt hại nặng nề. Trong ngày 27/11, khoảng 150 binh sĩ Nga, 1 xe chiến đấu bộ binh, 9 xe cơ giới, 6 máy bay không người lái (UAV) đã bị vô hiệu hóa tại mặt trận này”.

Cho tới nay, quân đội Nga chưa bình luận về số liệu thương vong do phía Ukraine đưa ra.