Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EFE/EPA

Hãng thông tấn CBS News dẫn lời quan chức Mỹ ẩn danh và Rustem Umerov, cố vấn an ninh quốc gia Ukraine tiết lộ, hai bên đã đồng thuận về đề xuất hòa bình nhưng các chi tiết cụ thể vẫn cần được thảo luận.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm nay (25/11), ông Umerov viết, các nhà đàm phán của Ukraine đã nhất trí với các đại diện của Mỹ và châu Âu về những điều khoản cốt lõi của thỏa thuận hòa bình trong cuộc hội đàm tại Geneva, Thụy Sĩ cuối tuần trước.

Ông Umerov bày tỏ lạc quan rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến Washington trước cuối tháng 11 để hoàn tất thỏa thuận. CBS News ngày 23/11 đưa tin, các quan chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận về chuyến thăm Mỹ tiềm năng của ông Zelensky trong tuần này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đang ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) để gặp gỡ các quan chức Nga.

Hiện, Moscow chưa có phản ứng gì với đề xuất hòa bình của Mỹ. Phát biểu trong một cuộc họp báo vào đầu ngày 25/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói, dù đánh giá cao lập trường của Washington nhưng Moscow hành xử chuyên nghiệp, không tiết lộ thông tin trước khi đạt được các thỏa thuận chính thức. Ông Lavrov lưu ý thêm, Nga hy vọng Mỹ sẽ thông báo cho nước này kết quả tham vấn với Ukraine và châu Âu trong tương lai gần.

Một quan chức quân sự Mỹ tại Abu Dhabi cho hay, Bộ trưởng Lục quân Driscoll đã dành nhiều giờ đàm phán với các đại diện của Nga trong ngày 25/11. Quan chức này nói: "Chúng tôi vẫn rất lạc quan. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm nhận được phản hồi từ phía Nga. Mọi việc đang diễn ra rất nhanh chóng".

Hiện chưa rõ phái đoàn Mỹ tại Abu Dhabi còn gồm những ai khác. Theo một quan chức Mỹ, phái đoàn Ukraine cũng có mặt tại Abu Dhabi và đã liên lạc với Bộ trưởng Driscoll cùng nhóm của ông.