Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA/EFE

Trong bài phát biểu tại xưởng đóng tàu Newport ở Virginia hồi đầu tuần này, ông Hegseth đã ca ngợi chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Mỹ ở Caracas hôm 3/1. Sau khi tuyên bố sẽ đánh chìm mọi tàu chở ma túy hướng đến Mỹ, quan chức này đã đề cập tới thất bại của hệ thống phòng không Venezuela trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Mỹ trong chiến dịch quân sự bất ngờ đó.

Theo báo Kyiv Independent, quân đội Venezuela đang vận hành một số hệ thống phòng không do Nga cung cấp, gồm cả Buk-M2 và S-300VM.

Ông Hegseth nói thêm: "Ba đêm trước, chúng ta đã chứng kiến gần 200 người Mỹ ưu tú nhất tiến vào trung tâm thành phố Caracas. Có vẻ hệ thống phòng không của Nga hoạt động không hiệu quả lắm".

Mỹ yêu cầu Venzuela cắt quan hệ với một loạt quốc gia

Kênh ABC News dẫn 3 nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, Mỹ đã yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba nếu muốn khai thác thêm dầu. Washington cũng đề nghị Caracas hợp tác độc quyền với Mỹ trong sản xuất dầu mỏ và ưu tiên bán dầu thô cho nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các công ty nước này cần được tiếp cận ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, với lý do ngành này đã bị người tiền nhiệm của Tổng thống Maduro là Hugo Chavez "quốc hữu hóa một cách bất công".

Trước đó, ông Trump tuyên bố chính quyền lâm thời của Venezuela sẽ chuyển từ 30 - 50 triệu thùng dầu bị trừng phạt cho Mỹ.