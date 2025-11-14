Máy bay không người lái Shahed. Ảnh: Wikimedia

Theo báo Kyiv Independent, hai công ty trên nằm trong nhóm 32 cá nhân và tổ chức tại 8 quốc gia bị Mỹ quyết định áp trừng phạt vào ngày 12/11. Gói trừng phạt mở rộng của Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào chuỗi cung ứng hỗ trợ tên lửa đạn đạo và ngành hàng không vũ trụ của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc công ty Ekofera và Imperative Ukraine là bình phong của một đại lý mua sắm mang tên Bahram Tabibi có trụ sở tại Iran. Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các công ty trên của Ukraine đã thành lập một mạng lưới vận chuyển các chỉ báo độ cao và từ kế cho HESA, đơn vị thiết kế và sản xuất UAV Shahed.

Đức ngừng đối xử ưu tiên với người Ukraine

Hãng RT và tờ Bild đưa tin, chính phủ Đức đã chấm dứt chế độ đối xử ưu tiên dành cho người Ukraine, đưa quyền lợi của họ xuống ngang bằng với người tị nạn từ các quốc gia khác.

Đức đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của người Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022. Hiện tại, ước tính có khoảng 1,1 triệu người Ukraine đang cư trú tại quốc gia này.

Theo chương trình được đưa ra vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, các công dân Ukraine tị nạn ở Đức được trợ cấp khoảng 563 Euro mỗi tháng cùng với hỗ trợ thêm tiền thuê nhà và các tiện nghi khác. Trong khi đó, những người xin tị nạn đến từ nơi khác chỉ nhận được khoảng 180 Euro mỗi tháng cùng với các phúc lợi khác.

Tuy nhiên, tất cả người Ukraine đến Đức sau ngày 1/4/2025 sẽ được coi là người xin tị nạn chính thức, trong khi những người đến trước sẽ vẫn được hưởng các quyền lợi nâng cao. Berlin đã cân nhắc việc áp dụng biện pháp này cho tất cả người tị nạn Ukraine tại Đức, nhưng kế hoạch trên được cho quá phức tạp để thực hiện.

Người tị nạn Ukraine cũng đã bị cắt trợ cấp lương thực tại Mỹ, với sự thay đổi bắt nguồn từ “Dự luật to và đẹp” của Tổng thống Donald Trump.