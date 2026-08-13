Theo Pravda, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12/8 tuyên bố rằng cuộc xung đột Ukraine "sẽ kết thúc dù sớm hay muộn, nhưng phải theo các điều kiện của Nga".

"Cuộc xung đột đương nhiên sẽ kết thúc, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tất nhiên, tôi tin rằng điều đó sẽ diễn ra theo các điều kiện của Nga. Quan hệ với phương Tây cũng sẽ không thay đổi nhiều sau khi cuộc xung đột kết thúc hoặc tạm dừng", ông Medvedev cho biết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Cũng liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay của Nga là bảo đảm an ninh cho các khu vực dọc biên giới. "Hiện nay các cuộc đàm phán quan trọng đều tập trung vào chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng chúng ta không được lơ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho nhà nước Nga trên toàn bộ đường biên giới, tại tất cả các khu vực", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Nga đề xuất trao đổi tù nhân với Ukraine

Theo TASS, Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova ngày 12/8 xác nhận Moscow đã phê duyệt danh sách 224 công dân Ukraine từng bị kết án tại Nga vì nhiều tội danh và sẵn sàng trao đổi họ để đưa công dân Nga đang bị Kiev giam giữ về nước.

"Chúng tôi đã có danh sách những công dân Ukraine bị kết án vì các hành vi phạm tội trên lãnh thổ Nga, và sẵn sàng trao trả họ từ ngày mai để đưa công dân Nga trở về. Tuy vậy, Kiev thường từ chối các đề xuất của chúng tôi. Họ không muốn tiếp nhận công dân của mình và quan trọng nhất là không muốn trao trả công dân cho chúng tôi", bà Lantratova cho biết.

Theo truyền thông địa phương, những công dân Nga mà Moscow muốn đưa về bao gồm cả cư dân tại các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Luhansk và bán đảo Crưm. "Họ là những người đã chờ đợi nhiều năm để được trở về nhà kể từ năm 2014 hoặc 2022", bà Lantratova nói.