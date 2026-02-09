Theo đài RT, ông Lavrov ngày 8/2 tuyên bố Nga đang tập trung vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan tới châu Âu.

"Chúng tôi hoàn toàn không có ý định tấn công bất kỳ nước châu Âu nào. Điều đó hoàn toàn không cần thiết đối với Nga. Nhưng nếu châu Âu chọn hiện thực hóa những lời đe dọa chuẩn bị xung đột chống lại chúng tôi và tấn công trước, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự toàn diện của Nga với tất cả các phương tiện quân sự sẵn có", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trong cuộc họp báo cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này muốn tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mô tả đây là thông tin "vô căn cứ". "Nga chưa bao giờ muốn xung đột với phương Tây, mà chính phương Tây đang chống lại Nga thông qua việc ủng hộ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine", ông Putin cho biết.

Cách đây không lâu, giới chức Nga đã chỉ trích châu Âu vì cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev, gọi đây là hành vi leo thang xung đột. Ngoài ra, Moscow cũng cáo buộc châu Âu tìm cách ngăn cản quá trình hòa đàm do Mỹ thúc đẩy nhằm kéo dài cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Kể từ năm 2022, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt tổng cộng 19 vòng trừng phạt với Nga nhằm gây áp lực lên Moscow vì chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy vậy, Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định các lệnh trừng phạt của EU không ảnh hưởng tới Nga, thậm chí còn gây hại cho chính châu Âu.