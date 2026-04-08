Theo đài RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/4 đã đưa ra bình luận về việc Đức liên tục tăng cường năng lực quân sự.

"Dường như chính phủ Đức đang bỏ qua những bài học lịch sử khi thúc đẩy chính sách quân sự. Lần gần nhất Đức đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu, chúng ta đã phải chứng kiến những hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Dù không nói cụ thể, nhưng phát ngôn viên Nga được cho đang ám chỉ tới thời kỳ Thế chiến II. Ngoài ra, bà Zakharova cũng nhận xét quy định mới trong Luật Hiện đại hóa nghĩa vụ quân sự của Đức "thường chỉ được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp hoặc xung đột".

Cuối tuần trước, chính phủ Đức đã thông qua quy định yêu cầu nam giới từ 17 - 45 tuổi phải xin phép trước khi rời khỏi đất nước trong thời gian dài. Nếu ở nước ngoài quá 3 tháng mà không được đồng ý, các cá nhân có thể phải đối mặt với những biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Theo RT, chính phủ Đức đang xem xét áp dụng hình thức tuyển quân bằng rút thăm, trong bối cảnh Berlin đặt mục tiêu gia tăng quân số từ 180.000 người lên hơn 260.000 người. Chi tiêu quân sự của Đức cũng tăng hơn 23% trong năm ngoái, bởi Berlin cho rằng các lực lượng vũ trang cần đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khả năng xảy ra xung đột.