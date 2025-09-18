Theo tờ Pravda của Ukraine, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky hôm 17/9 có cuộc hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola và tham gia vào buổi họp báo ngay sau đó. Trước các kênh truyền thông quốc tế, ông Zelensky đã hé lộ một số thông tin xoay quanh những gói viện trợ quân sự sắp tới mà Kiev sẽ nhận theo Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola (trái) và ông Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

“Chúng tôi sẽ nhận thêm nhiều nguồn tài chính bổ sung vào tháng 10. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có khoảng 3-3,5 tỷ USD. Riêng hai gói viện trợ đầu tiên trong khuôn khổ PURL sẽ có trị giá 500 triệu USD/gói”, Tổng thống Ukraine chia sẻ.

Khi được cánh phóng viên hỏi liệu sẽ có những vũ khí nào bên trong các gói viện trợ trên, ông Zelensky nói rằng bản thân sẽ không đi vào chi tiết “nhưng các gói đó bao gồm những tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot và pháo phản lực phóng loạt HIMARS”.

Tham mưu trưởng Nga thị sát mặt trận

Truyền thông Nga đưa tin, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm 17/9 đã có chuyến thị sát tình hình mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, trong khuôn khổ chuyến thị sát, ông Gerasimov đã “kiểm tra tiến độ thực hiện những nhiệm vụ tác chiến của các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm theo hướng Pokrovsk, và trao tặng huân chương cho các quân nhân có thành tích xuất sắc”.

Được biết, mặt trận Pokrovsk hiện là nơi nổ ra nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine. Dựa trên bản đồ cập nhật từ trang Deep State của Ukraine, Nga đang triển khai nhiều đơn vị tại mặt trận này.