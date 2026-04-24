Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24/4 cho biết Moscow "đã ghi nhận xu hướng gia tăng các nguy cơ an ninh đối với nhiều cơ sở hạt nhân trên toàn thế giới".

"Hai điểm nóng hiện nay là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine và nhà máy điện hạt nhân Busher ở Iran. Việc tăng cường an ninh hạt nhân trên phạm vi toàn cầu là ưu tiên quan trọng, nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về quốc gia sở hữu cơ sở. Nói cách khác, mỗi nước phải tự đảm bảo an toàn cho các nhà máy và vật liệu hạt nhân trên lãnh thổ của mình cũng như quyết định cách thức vận hành hệ thống bảo vệ phù hợp", bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Khi được hỏi về vai trò của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bà Zakharova cho rằng tổ chức này cần giữ vị trí trung tâm trong hợp tác quốc tế về an ninh hạt nhân, nhưng không nên vượt quá thẩm quyền.

"IAEA có thể hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp hướng dẫn và thúc đẩy phối hợp giữa các quốc gia, song không thể thay thế vai trò của từng nước trong việc bảo vệ cơ sở và vật liệu hạt nhân", phát ngôn viên Nga nói.

Bà Zaporizhzhia cũng cảnh báo các nhóm khủng bố hoặc tội phạm có thể khai thác bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến hệ thống an ninh hạt nhân để phục vụ mục đích phá hoại. Vì vậy, các thông tin nhạy cảm cần được kiểm soát chặt chẽ, tránh rơi vào tay các đối tượng xấu.

Phát biểu của quan chức ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh xung đột và căng thẳng địa chính trị đã khiến các cơ sở hạt nhân trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Trong thời gian qua, cả nhà máy Zaporizhzhia và nhà máy Busher đều trải qua nhiều cuộc tấn công vì các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran. Hồi đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện nhiều đợt sơ tán nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Busher.