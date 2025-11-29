Đài RT hôm 29/11 dẫn thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Anh cho biết, việc đưa tin của một số hãng thông tấn Anh, gồm cả tờ Daily Telegraph đã "bóp méo nghiêm trọng" những phát biểu của Tổng thống Putin về xung đột ở Ukraine trong chuyến công du mới đây tới Kyrgyzstan.

Trước cổng Đại sứ quán Nga tại Anh. Ảnh: RIA Novosti

Một đoạn trong thông cáo viết: “Phát biểu của ông Putin đã bị bóp méo để phù hợp với luận điệu chính thức của Anh. Cụ thể, lãnh đạo Điện Kremlin được cho đã phát biểu rằng, chính Nga có ý định chiến đấu cho đến khi người Ukraine cuối cùng ngã xuống. Tuy nhiên, bối cảnh trên thực tế lại hoàn toàn khác. Ông Putin khi đó nói: 'Nhiều người vẫn tiếp tục tin thị trấn Kupiansk bằng cách nào đó sẽ trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine. Và những ai khăng khăng tiếp tục chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng, đã thiệt mạng'”.

Đại sứ quán Nga tại Anh sau đó đã nhắc đến những cá nhân gần đây công kích đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, mô tả đây “chính là những người đồng tình với việc kéo dài chiến sự cho đến khi người Ukraine cuối cùng bị giết”. Các nhà ngoại giao Nga khẳng định "sự bóp méo ngôn từ như vậy chỉ đổ thêm dầu vào lửa và khiến một số cá nhân ở phương Tây đạt được lợi ích".

Theo RT, đặc phái viên Mỹ Witkoff dự kiến sẽ đến thủ đô Moscow vào tuần tới để thảo luận với các nhà lãnh đạo Nga về dự thảo kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, trong đó có các điều khoản yêu cầu các lực lượng Kiev rút khỏi khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, giảm số lượng quân nhân thường trực trong thời bình và Ukraine không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).