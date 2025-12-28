Đài RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/12 phát biểu: "Những người thông minh ở phương Tây đã đưa ra các đề xuất tốt cho Ukraine, bao gồm khung bảo đảm an ninh phù hợp, một kế hoạch phục hồi kinh tế và lộ trình khôi phục quan hệ với Nga. Tiếc là chính quyền Kiev vẫn không muốn giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình".

Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, nếu Ukraine không muốn thỏa hiệp, Nga sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra bằng chiến dịch quân sự đặc biệt. "Nếu Kiev vẫn không cho thấy thiện chí, chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước mắt bằng biện pháp quân sự", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Về tình hình trên tiền tuyến, ông Putinxác nhận quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Huliaipole ở vùng Zaporizhzhia, qua đó mở ra những triển vọng thuận lợi cho cuộc tiến công tiếp theo.

"Việc quân đội Nga tiến vào Huliaipole là kết quả tất yếu, có được nhờ từ sự chuẩn bị kỹ càng của các chỉ huy và bộ tham mưu. Nhịp độ tiến công của Nhóm tác chiến miền Đông đang lên cao, cho phép chúng tôi giành thêm lợi thế ở Zaporizhzhia", ông Putin nhận xét.

Bình luận của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đàm phán về kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy vậy, phía Nga trước đó đã bác bỏ dự thảo hòa bình 20 điểm. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 26/12 nói đề xuất này có những "khác biệt căn bản" so với nội dung mà Moscow và Washington từng thảo luận.