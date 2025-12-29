Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông hôm nay (29/12), ông Zelensky cho biết vấn đề chính trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ là thời hạn các đảm bảo an ninh của Washington dành cho Kiev.

Ông Zelensky (trái) và ông Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tờ Kyiv Post dẫn lời ông Zelensky nói: “Tôi đã nêu vấn đề này với Tổng thống Mỹ Trump. Tôi đã nói với ông ấy rằng cuộc xung đột đang diễn ra và đã như vậy trong gần 15 năm. Do đó, chúng tôi muốn các đảm bảo lâu dài hơn. Tôi nói với ông Trump rằng chúng tôi muốn xem xét khả năng những đảm bảo kéo dài 30 - 40, thậm chí 50 năm. Đó sẽ là một quyết định lịch sử của Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ trả lời rằng ông sẽ suy nghĩ về đề xuất trên”.

Ông Zelensky sau đó nhắc đến cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tổng thống Mỹ đã thông báo cho ông về những điều khoản mà người đứng đầu Điện Kremlin “được cho sẵn sàng đồng ý”. Tuy nhiên, ông Zelensky không hé lộ thêm chi tiết.

Nga kiểm soát thêm làng ở Donetsk

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Cụm quân phía Tây của nước này vừa giành quyền kiểm soát thêm làng Dibrovo thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Hãng thông tấn TASS trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xin chúc mừng các chỉ huy và quân nhân của 2 lữ đoàn súng trường cơ giới số 164 và số 169 về việc giành kiểm soát khu định cư Dibrov ở Donetsk”.

Phía Ukraine cho tới nay vẫn chưa bình luận về tuyên bố trên của Nga.