Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Ukraine kéo dài hơn 2 giờ. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo BBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước các phóng viên: "Nga muốn thấy Ukraine thành công. Tổng thống Nga Putin rất hào phóng trong việc ủng hộ sự thành công của Ukraine, gồm cả việc cung cấp năng lượng, điện và những thứ khác với giá rất thấp".

Về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, người đứng đầu Mỹ cho biết đã trao đổi với tổng thống Nga. "Ông Putin đã làm việc với Ukraine để mở cửa nhà máy. Ông ấy rất tốt trong khía cạnh này. Nga đã không tấn công nhà máy bằng tên lửa".

Quân Nga hiện kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nơi có 6 lò phản ứng hạt nhân, kể từ đầu cuộc xung đột.

Sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ với người đồng cấp Ukraine Zelensky, ông Trump chia sẻ thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang gần hơn bao giờ hết nhưng vẫn còn những vấn đề hóc búa chưa đạt được nhất trí, cụ thể là tương lai khu vực Donbass và cách thức kết thúc xung đột.

Ông Trump bày tỏ cảm thông về việc Moscow không đồng ý ngừng bắn. Lãnh đạo Nhà Trắng nói: "Tổng thống Nga Putin không đồng ý ngừng bắn vì ông ấy không muốn ngừng rồi lại tiếp tục giao tranh. Tôi hiểu điều đó".

Khi được hỏi khi nào xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc, ông Trump tin điều đó có thể xảy ra trong vài tuần nhưng cũng có khả năng không xảy ra. "Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ biết kết quả", ông Trump nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các nhóm đàm phán của nước này và Mỹ có thể gặp nhau ngay trong tuần tới để hoàn tất những điểm còn lại trong kế hoạch hòa bình.

Ông Zelensky nói thêm, hai bên đã nhất trí rằng ông Trump sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Washington vào tháng 1/2026. Tổng thống Ukraine viết: "Chúng tôi đã thảo luận tất cả các khía cạnh của khuôn khổ hòa bình và đạt được những kết quả quan trọng. Chúng tôi cũng đã thảo luận về trình tự các hành động tiếp theo".