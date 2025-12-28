Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại cuộc họp của NATO hồi tháng 6/2025. Ảnh: Zelensky Telegram

Theo Kyiv Independent, khi trên đường đến gặp Tổng thống Trump tại Florida để thảo luận về một đề xuất hòa bình, ông Zelensky ngày 27/12 chia sẻ, tương lai của Ukraine phụ thuộc vào các đảm bảo an ninh của phương Tây. Nếu không có các đảm bảo này, Ukraine sẽ không thể tiến hành bất kỳ bước nào hướng tới hòa bình hoặc tổ chức bầu cử Tổng thống, điều mà chính quyền của ông Trump đã gây áp lực buộc ông Zelensky phải thực hiện.

Người đứng đầu Ukraine nói: "Nếu phía Mỹ nêu vấn đề trưng cầu dân ý hoặc bầu cử, điều hoàn toàn không thể diễn ra trong điều kiện mà chúng ta đang sống hiện nay, đặc biệt là liên quan tới các cuộc không kích. Tôi không bám víu vào cái ghế của mình". Ông Zelensky nói thêm, ông đã sẵn sàng về mặt chính trị cho cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Trump tại dinh thự Mar-a-Lago của nhà lãnh đạo Mỹ ở Florida lúc 3h chiều ngày 28/12 giờ địa phương.

Tháp tùng ông Zelensky là ông Rustem Umerov - thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Sobolev, Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov, cố vấn không chính thức của Văn phòng Tổng thống - ông Oleksandr Bevz và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Sergiy Kyslytsya.

Trước cuộc gặp với ông Trump, Tổng thống Zelensky đã dừng chân ở Canada để gặp Thủ tướng Canada Mark Carney và tổ chức cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO. Trong cuộc gặp song phương, Canada cam kết viện trợ thêm 1,8 tỷ USD cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cho biết sau cuộc họp rằng họ chia sẻ quan điểm của ông Zelensky về tầm quan trọng của các đảm bảo an ninh.