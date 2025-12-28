Một vụ nổ ở Samara, Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga, vào đêm 27 rạng sáng ngày 28/12, các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran ở vùng Samara của Nga". Sau khi nhà máy trên bị tấn công, một vụ cháy đã xảy ra. Mức độ thiệt hại với cơ sở này đang được làm rõ.

Kênh Telegram Exilenova-Plus đưa tin, nhà máy trên đã bị tấn công nhiều lần trong đêm. Người dân địa phương cũng đăng tải video quay cảnh xe cứu hỏa chạy về phía nhà máy lọc dầu sau khi các vụ nổ xảy ra.

Cuộc không kích của Ukraine có thể đã nhắm trúng cơ sở ELOU-AVT-5, nơi xử lý dầu chủ chốt của nhà máy. Một trạm biến áp tại nhà máy Syzran cũng bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công lúc sáng sớm nay.

Người dân địa phương đã báo cáo về tình trạng mất điện trong thành phố sau vụ tấn công của UAV. Một video dường như cho thấy một cú đánh trực diện vào trạm biến áp.

Theo kênh tin tức Shot của Nga, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Syzran trong đêm và hệ thống phòng không trong khu vực đã được kích hoạt. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 12 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời vùng Samara vào đêm qua.

Quân đội Ukraine cho biết thêm, họ đã tấn công một cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng tàu thuyền không người lái ở vùng Chornomorske thuộc Crưm và một đơn vị sửa chữa thuộc trung đoàn bộ binh cơ giới của Nga ở gần khu định cư Antratsyt ở tỉnh Luhansk, một cầu phao gần Nikonorivka, một cơ sở chứa UAV kiểu Shahed ở Makiivka, tỉnh Donetsk.

Nhà máy lọc dầu Syzran nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 700km. Được khánh thành năm 1942, nhà máy lọc dầu này thuộc sở hữu của Rosneft - tập đoàn dầu khí nhà nước Nga và có công suất xử lý hàng năm từ 7 đến 8,9 triệu tấn dầu.