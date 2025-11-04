Theo hãng tin Al Jazeera, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 3/11 đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Bắc Kinh đang tiến hành thử hạt nhân bí mật.

"Là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, Trung Quốc luôn cam kết theo đuổi hòa bình và tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên", bà Mao cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ, tuân thủ cam kết tạm dừng thử nghiệm hạt nhân và sẵn sàng hợp tác với các bên để duy trì hiệu lực của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Xinhua

"Chúng tôi cũng hy vọng Mỹ sẽ thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ theo hiệp ước và có những hành động cụ thể để bảo vệ cơ chế giải trừ, không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế", bà Mao nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump nói "Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Pakistan đang tiến hành thử hạt nhân bí mật". Lãnh đạo Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, ông không muốn Mỹ là quốc gia duy nhất đứng ngoài cuộc.

"Chúng tôi sẽ tiến hành thử vũ khí hạt nhân giống như các quốc gia khác", ông Trump trả lời khi được hỏi về khả năng Mỹ thực hiện một vụ nổ hạt nhân đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ.

Tuy vậy, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright giải thích, các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Trump chỉ là thử nghiệm hệ thống, không bao gồm vụ nổ hạt nhân.