Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/11 khẳng định, Nga vẫn đang tuân thủ lệnh tạm dừng thử vũ khí hạt nhân, đồng thời đề nghị Mỹ giải thích rõ phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi vẫn đang chờ đợi lời giải thích từ Mỹ, bởi cả Nga và Trung Quốc đều không tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân nào. Cả Moscow và Bắc Kinh đều cam kết tuân thủ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Hiện chúng tôi vẫn chưa thể hiểu chính xác điều Tổng thống Trump muốn truyền tải", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin lưu ý, việc phóng tên lửa hành trình Burevestnik không phải là một vụ thử hạt nhân, đồng thời nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin về việc Nga sẽ "hành động tương tự nếu bất kỳ quốc gia nào thử vũ khí hạt nhân".

Vào ngày 2/11, Tổng thống Trump tuyên bố "Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Pakistan đang tiến hành thử hạt nhân bí mật". Lãnh đạo Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, ông không muốn Mỹ là "quốc gia duy nhất đứng ngoài cuộc".

Theo truyền thông Nga, CTBT là thỏa thuận quốc tế nghiêm cấm mọi vụ nổ hạt nhân phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Tổng cộng 187 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel và cả Nga đã ký hiệp ước. Đáng chú ý, dù là nước tham gia ký kết nhưng Mỹ lại chưa phê chuẩn CTBT.

Tính đến đầu năm 2025, Mỹ và Nga vẫn là hai quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, khi mỗi bên duy trì khoảng 4.000 - 5.000 đầu đạn.