Trang RBC Ukraine trích dẫn các nguồn tin từ lực lượng phòng vệ Ukraine và phóng viên Oliver Carroll của tờ The Economist cho biết, nhiều đơn vị thuộc biên chế HUR đang thực hiện “một chiến dịch phản công liều lĩnh” gần thành phố tiền tuyến Pokrovsk nhằm khai thông các tuyến tiếp tế quan trọng.

Đặc nhiệm Ukraine tham gia phản công gần Pokrovsk. Ảnh: Oliver Carroll/Mạng xã hội X

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay (1/11), ông Carroll đã công bố đoạn video ghi cảnh các lính đặc nhiệm Ukraine đổ bộ từ trực thăng quân sự vào “khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga”. Sau khi lính đặc nhiệm hoàn tất đổ bộ, trực thăng liền rời khỏi đó.

Các quan chức thân Nga tại Donbass sau đó xác nhận việc tình báo Ukraine đang tiến hành chiến dịch gần Pokrovsk. “Ở hướng Pokrovsk, một phần lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bị tiêu diệt ngay khi đặt chân xuống mặt đất”, Igor Kimakovsky, cố vấn cho người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine nói với hãng thông tấn TASS.

Video: Oliver Carroll/Mạng xã hội X

Nga tập kích trại huấn luyện lính của Kiev

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin giấu tên từ quân đội Nga hôm nay (1/11) cho hay, các lực lượng Moscow vừa "giáng đòn đánh mạnh” vào trại huấn luyện binh sĩ Yavoriv của Ukraine.

“Một cuộc tấn công nhằm vào thao trường Yavoriv đã diễn ra. Mục tiêu của quân đội Nga là các địa điểm huấn luyện lính của Lực lượng vũ trang Ukraine”, TASS cho biết.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Theo trang tin quân sự MilitaryLand, Yavoriv là trại huấn luyện lính nằm ở phía tây Ukraine và cách biên giới Ukraine - Ba Lan khoảng 10km. Các hoạt động tại cơ sở này do Học viện lục quân quốc gia Ukraine điều hành.