Video: Bộ Quốc Phòng Nga/Zvezda TV

Những hình ảnh do kênh Zvezda TV đăng tải hôm 24/11 cho thấy, quân đội Nga đã sử dụng nhiều máy bay không người lái (UAV) để theo dõi và định vị vị trí phòng thủ của các đơn vị Ukraine bên trong nhiều công trình ở thành phố Myrnohrad.

Sau khi xác nhận các mục tiêu, quân Nga điều động UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử đến tập kích những vị trí trên. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác đoạn video được quay lại.

FPV Nga tập kích một công trình được lính Ukraine sử dụng. Ảnh: Bộ Quốc Phòng Nga/Zvezda TV

Cho đến nay, Kiev vẫn chưa lên tiếng bình luận về nội dung video.

Trong thông cáo đưa ra hôm 24/11 trên kênh Telegram, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân phòng thủ của họ tại mặt trận Pokrovsk ở Donetsk đã đẩy lui 47 cuộc tấn công do Nga phát động và khiến đối phương “mất 50 binh sĩ, bị thương 30 người”.