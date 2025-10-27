Hôm 26/10, Nga thông báo vụ thử nghiệm tên lửa hạt nhân tầm xa không giới hạn mới của Nga Burevestnik có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa đã diễn ra vào ngày 21/10. Theo đó, Burevestnik đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 15 giờ và di chuyển 14.000km.

Burevestnik được NATO đặt biệt danh là SSC-X-9 Skyfall. Đây là tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân phóng từ mặt đất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Hill

Phản ứng trước thông tin trên, ông Trump cho hay, Mỹ cũng sở hữu kho hạt nhân hùng mạnh.

Theo tờ Newsweek, chia sẻ với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên hành trình tới Nhật Bản hôm nay (27/10), ông Trump nói: "Họ biết chúng tôi có một tàu ngầm hạt nhân thuộc loại lớn nhất thế giới đang ở ngay gần bờ biển của họ. Họ không đùa giỡn với chúng tôi, chúng tôi cũng không đùa giỡn với họ. Chúng tôi thử tên lửa mọi lúc, nhưng các bạn biết đấy, chúng tôi có tàu ngầm, một tàu ngầm hạt nhân”.

Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, Tổng thống Nga Putin nên tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. “Một cuộc xung đột lẽ ra chỉ kéo dài một tuần, nhưng giờ đã sắp bước sang năm thứ 4. Đó là điều ông Putin nên làm thay vì thử tên lửa”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, các đặc tính kỹ thuật của Burevestnik cho phép tên lửa này có khả năng tấn công những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở mọi khoảng cách với độ chính xác cao.

Ông Gerasimov nói thêm, trong cuộc thử nghiệm, tên lửa đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang được chỉ định, chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc né tránh các hệ thống phòng không và tên lửa của đối phương.