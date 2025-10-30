Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/10 đã tới một bệnh viện quân y ở Moscow để thăm hỏi các binh lính bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Tình hình ở tiền tuyến đang diễn biến thuận lợi cho Nga, các lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở Kupyansk và Pokrovsk. Tôi đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Belousov về việc tạm dừng giao tranh ở 2 địa điểm này, thậm chí cho phép các nhà báo phương Tây và Ukraine tác nghiệp tại đây. Báo chí có thể kiểm tra tình hình của lực lượng Ukraine để giới chức Kiev đưa ra quyết định phù hợp", ông Putin cho biết.

Lãnh đạo Điện Kremlin cho rằng nhiệm vụ khó nhất của kế hoạch trên là đảm bảo an toàn cho các nhà báo và ngăn chặn các hành động khiêu khích tiềm tàng của đối thủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm bệnh viện quân y ở Moscow. Ảnh: TASS

Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng xác nhận việc Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon vào ngày 28/10 và nhấn mạnh hiện không có hệ thống nào có thể đánh chặn vũ khí này.

"Chúng ta lần đầu tiên đã phóng thành công Poseidon từ tàu ngầm. Nếu tính về tốc độ và độ sâu, không một thiết bị không người lái nào trên thế giới có thể so sánh được với ngư lôi này. Sức mạnh của Poseidon thậm chí còn lớn hơn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat", ông Putin nói.

Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon là vũ khí không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ngư lôi này có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, có khả năng lặn sâu 1.000m và tầm hoạt động ít nhất 10.000km.

Ngoài ngư lôi Poseidon, Tổng thống Putin cũng đề cập tới tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, vũ khí mới được thử nghiệm thành công vào tuần trước.

"Lò phản ứng của Burevestnik có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm hạt nhân, nhưng nhỏ hơn 1.000 lần. Công nghệ này có tiềm năng được ứng dụng trong dân sự, bên cạnh mục đích quân sự", ông Putin nhận xét.