Máy bay không người lái. Ảnh: Cava

Hãng tin TASS dẫn lời đại diện phái bộ ngoại giao Nga tại Bỉ cho biết: "Nga không liên quan tới các UAV hoạt động trong không phận Bỉ. Chúng tôi không có lý do hay lợi ích gì khi làm như vậy... Hành động đúng đắn duy nhất trong những trường hợp như trên là không nên gây căng thẳng mà thay vào đó thiết lập liên hệ và hợp tác giữa các cơ quan liên quan".

"Phía Nga đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về vấn đề này, gồm cả tiếp nhận những cáo buộc vô căn cứ về vụ việc UAV xuất hiện ở Ba Lan. Chúng tôi xin nhắc lại rằng, vào thời điểm đó, dù không có bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị tổ chức các cuộc tham vấn với phía Ba Lan. Tuy nhiên, sáng kiến mang tính xây dựng này đã bị phớt lờ", Đại sứ quán Nga tại Bỉ nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông Bỉ dẫn nguồn tin ẩn danh nói Nga có thể liên quan tới sự xuất hiện của UAV lạ tại một số khu vực ở Bỉ.

Cả 3 sân bay của Bỉ ở Brussels, Liege và Charleroi phải đóng cửa trong khoảng 2 giờ vào tối 4/11 sau khi UAV không xác định xuất hiện trong không phận nước này.

Các sự cố trên xảy ra sau khi các UAV lạ bị phát hiện bay gần căn cứ không quân Florennes, nơi đặt các máy bay chiến đấu F-35 mới được Mỹ chuyển giao cho Bỉ và Kleine Brogel, nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhận định, vụ việc ngày 4/11 dường như nhằm mục đích gây bất ổn tại nước này.