Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT, sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/9, Tổng thống Mỹ Trump nói, ông tin Ukraine có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ các vùng đất đã rơi vào tay Nga nếu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Ông Trump sau đó so sánh Nga với "hổ giấy" và tuyên bố quốc gia này đang gặp rắc rối kinh tế lớn, nên đây là lúc Ukraine phải hành động.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump, ông Peskov nhấn mạnh: "Nga không phải là hổ. Nga thường được nhắc tới với hình ảnh về loài gấu. Không có thứ gọi là gấu giấy và Nga là một con gấu đích thực".

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, ông Trump là "doanh nhân đang cố ép buộc thế giới mua dầu mỏ và khí đốt của Mỹ với giá cao".

Các nhà quan sát nhận xét, tuyên bố của Nga và Mỹ cho thấy sự chia rẽ giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng. Trước đó, quan hệ giữa Nga và Mỹ đã trở nên gắn kết hơn khi ông Trump nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan tới Nga, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt Nga cũng như cung cấp các hệ thống vũ khí mới cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine, ông Rubio cho hay: "Như Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập, ông ấy vẫn có những lựa chọn áp đặt thêm trừng phạt với nền kinh tế Nga, nếu cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine".